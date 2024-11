Vitalik Buterin foreslår en løsning på Ethereums centraliseringsproblem

Vitalik Buterin har foreslået et sæt løsninger til at imødegå Ethereums bekymringer om centralisering af indsatsen som en del af netværkets “Scourge”-fase.

Buterin delte sine tanker i en blog den 20. oktober og rejste bekymring over den voksende centralisering af Ethereum-indsatsen, idet han bemærkede, at mindre indsatspuljer bliver absorberet i større.

Han advarede om, at denne centralisering kunne øge risikoen for transaktionscensur, og foreslog flere tekniske løsninger for at minimere denne risiko og bevare Ethereums decentraliserede karakter.

En central bekymring for Buterin er det økonomiske pres, der tilskynder mindre indsatspuljer til at konsolidere sig med større.

Buterin advarede om, at dette niveau af centralisering udgør “en af de største risici” for Ethereum, især i form af øget censur og potentielle netværkskriser. Han tilføjede:

Dette fører til højere risiko for 51 % angreb, transaktionscensur og andre kriser. Ud over centraliseringsrisikoen er der også risici for værdiudvinding : en lille gruppe, der fanger værdi, som ellers ville gå til Ethereums brugere.

Han påpegede, at 30% af Ether i øjeblikket er satset, hvilket han sagde allerede er tilstrækkeligt til at beskytte netværket mod 51% angreb.

Han advarede dog om, at hvis en meget større procentdel af Ether skulle satses, ville der opstå yderligere risici.

For eksempel ville satsning blive mindre rentabel, og Ether-indehavere ville stå over for flere forpligtelser.

Han advarede også om, at slashing-mekanismen, en nøglefunktion ved staking, kunne blive svækket, og et flydende staking-token kunne overskygge Ethers “penge”-netværkseffekter.

Forslagene af Buterin

For at afbøde disse risici foreslog Buterin at begrænse mængden af ether, der kan satses af individuelle brugere, og begrænse indsatsstraffene til 12,5 % af det satsede beløb.

Han foreslog en model i to niveauer, med det ene niveau til “risikobærende” (slashable) staking og det andet til “risikofrit” (unslashable) staking.

Per Buterin kunne denne tilgang balancere indsatsbelønninger og risici, mens den forhindrer nogle få store enheder i at kontrollere netværket.

Som svar på Buterin støttede Mario Raufal, vært for Crypto Roundtable, ideen om en to-tiers staking-model, hvilket tyder på, at det kunne reducere dominansen af store enheder i blokproduktion.

Buterin reagerede også på nylige advarsler fra Ethereum Foundation-forsker Toni Wahrstätter, der rejste bekymring over det faktum, at kun to Ethereum-blokbyggere, Beaverbuild og Titan Builder, producerede næsten 89% af netværkets blokke i begyndelsen af oktober.

Ethereum bruger i øjeblikket en forslagsstiller-bygger-adskillelsesmetode, hvor blokbyggere er ansvarlige for at skabe blokke, som derefter gennemgås af forslagsstillere, som vælger den mest rentable.

Denne adskillelse har dog bidraget til centralisering, da kun få bygherrer dominerer processen.

Buterin erkendte, at denne centralisering udgør en risiko, der potentielt forsinker transaktionsinkludering til op til 114 sekunder i stedet for de typiske 6 sekunder.

For at afbøde dette problem fremsatte han ideen om “fork-choice-forced inclusion lists.”

Denne tilgang har til formål at overføre transaktionsudvælgelsesansvar tilbage til forslagsstilleren, mens blokproducenter kun vil fokusere på, hvordan transaktionerne er bestilt.

En alternativ løsning, “BRAID”, involverer at opdele blokproduktionen på tværs af flere aktører for at decentralisere processen.

Forbedring af Ethereum

Tidligere på måneden skitserede Buterin flere planer, der sigter mod at forbedre Ethereums konsensusmodel, primært for at tackle centraliseringsproblemer ved at forbedre staking-tilgængeligheden.

Han foreslog at reducere minimumsindsatskravet fra 32 ETH (ca. $81.500) til kun 1 ETH.

Dette kunne demokratisere indsatsen ved at give flere deltagere, især mindre ejere, mulighed for at bidrage til netværkssikkerhed uden at have brug for store summer af Ether.

Buterin diskuterede også indførelsen af “single-slot finality”, som dramatisk ville reducere den tid, det tager for en blok at blive færdiggjort på netværket.

I øjeblikket tager det omkring 15 minutter for en blokering at blive bekræftet, men med enkelt-slot finalitet kan dette reduceres til så lidt som 4 sekunder.