Waaree Energies IPO 2024: Er denne indiske solpanelproducent en god investering?

Det første offentlige udbud (IPO) af Waaree Energies Ltd, en af Indiens førende solpanelproducenter, har skabt betydelig interesse på markedet.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

På den første dag af åbningen, den 21. oktober, oplevede børsintroduktionen stor efterspørgsel, især i kategorien ikke-institutionelle investorer (NII), med en tegning på 1,18 gange kl. 10:51 IST.

Advertisement

Detailinvestorer viste en stabil deltagelse, mens aktivitet på det grå marked antyder robuste noteringsgevinster, med en præmie på det grå marked (GMP), der indikerer over 100 % afkast. Det primære fokus er nu på, om børsnoteringen kan opretholde dette momentum og vise sig at være en lukrativ investering.

Afternoon Energies IPO GMP dagens kurs

Copy link to section

I dag er prisen på Waaree Energies’ IPO GMP en vigtig indikator for potentielle investorer.

Ifølge markedsobservatører handles aktier til en gråmarkedspræmie på 1.510 Rs over udstedelseskursen, hvilket afspejler investorernes tillid til virksomhedens vækstudsigter.

GMP har været svingende, men peger i øjeblikket mod en imponerende 100,47% forventet noteringsgevinst.

IPO-prisbåndet er sat mellem Rs 1.427 og Rs 1.503 per aktie, hvilket gør det til en attraktiv mulighed for dem, der ser potentielle kortsigtede gevinster.

Stærk tegning og investorinteresse

Copy link to section

Fra den første dag modtog Waaree Energies IPO bud på 1.09.13.427 aktier mod de 2.02.56.207, der blev tilbudt, hvilket svarer til 0,54 gange det samlede tegning.

Mens detaildelen blev tegnet 0,57 gange, var NII-kategorien overtegnet, hvilket indikerer øget interesse fra velhavende investorer.

Dog er den kvalificerede institutionelle køber (QIB) del afmeldt fra nu af, hvilket kan ændre sig i de kommende dage, efterhånden som flere institutionelle investorer kommer ind i kampen.

Waaree Energies: nøgledatoer og IPO-struktur

Copy link to section

Børsnoteringen, der er åben fra den 21. til den 23. oktober, vil afslutte sin aktietildeling den 24. oktober, med notering på BSE og NSE forventet den 28. oktober.

IPO-størrelsen er på 4.321 crore Rs, der omfatter en ny udstedelse til en værdi af 3.600 crore Rs og et tilbud til salg (OFS) på 48 lakh aktier.

En del af overskuddet vil blive brugt til at etablere en produktionsfacilitet i Odisha, hvilket yderligere styrker Waaree Energies’ position i Indiens sektor for vedvarende energi.

Analytikernes anbefalinger om Waaree Energies børsintroduktion

Copy link to section

De fleste mæglerselskaber, herunder Geojit Financial Services, Anand Rathi og Swastika, har givet en ‘subscribe’-rating for Waaree Energies IPO, med henvisning til deres stærke ordrebog, fokus på baglæns integration og det blomstrende solenergimarked.

Selskabets markedsvurdering efter udstedelsen forventes at være over 4.300 crore Rs, og det er positioneret til at drage fordel af gunstige regeringspolitikker og globale skift i retning af vedvarende energi.

GMP fra Waaree Energies IPO er en afgørende faktor for dem, der overvejer at investere.

Det grå marked fungerer som et uofficielt barometer for investorernes stemning og kan ofte indikere potentielle resultater på noteringsdagen.

Da Waaree Energies fortsætter med at vinde indpas i området for vedvarende energi, ses dets børsintroduktion som en lovende mulighed for både kortsigtede gevinster og langsigtet vækst. Dette kunne være et attraktivt forslag for investorer.