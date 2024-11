Amerikanske handlende kæmper for at eksportere sojabønner forud for potentielle kinesiske toldsatser

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Eksportpræmierne for sojabønner er på det højeste i 14 måneder i USA, da handlende skynder sig at udsende rekordhøst forud for det amerikanske valg.

Handlende sender sojabønner ud, da de frygter fornyede handelsrelaterede problemer med Kina.

Ifølge det amerikanske landbrugsministerium blev næsten 2,5 millioner tons sojabønner inspiceret for eksport i sidste uge.

Heraf var 1,7 millioner tons på vej til Kina, det meste på et år.

Eksportefterspørgslen kan svinde ud

Eksperter mener, at amerikanske landmænd har beskæftiget sig med lave priser på sojabønner i et stykke tid på et tidspunkt, hvor priserne er tæt på det laveste niveau i fire år.

Den voldsomme eksportefterspørgsel vil sandsynligvis være kortvarig, da der er masser af lagre på markedet.

Amerikanske sojabønnefutures faldt til et lavpunkt på $9,68 pr. skæppe tidligere på måneden, hvilket er det laveste niveau siden august. Samlet set forbliver priserne tæt på det laveste niveau i fire år.

I skrivende stund var prisen på sojabønner på det amerikanske marked på $9,811 pr. skæppe.

Kinesiske importører skifter til Brasilien midt i amerikansk toldtrussel

Det amerikanske præsidenthåb, Donald Trump, har truet med at indføre told på eksport af sojabønner til Kina, hvis han kommer til magten.

Usikkerheden forud for valget tynger også sojamarkedet.

Truslen om toldpålæggelse har fået nogle kinesiske importører til at undgå amerikanske sojabønner fra januar og fremefter, fortalte analytikere til Reuters.

“I stedet booker disse købere brasiliansk soja – og betaler op til 40 cents pr. skæppe mere, end de ville i USA i et tidligere end normalt sæsonskifte, der krymper det amerikanske eksportvindue,” ifølge Reuters’ rapport.

Dan Basse, præsident for AgResource Co., fortalte Reuters:

Kineserne ved ikke, hvad de endelige omkostninger vil være i forhold til tariffer. De undgår USA fra januar og frem.

Hvad bliver Kinas svar?

Det er uklart, hvad der vil være Kinas svar, hvis Trump indfører højere told på eksport af sojabønner til den asiatiske gigant.

Derudover har Trump lovet at øge tolden på kinesiske produkter til omkring 60%, mens den anden præsidentkandidat Kamala Harris planlægger at holde dem nogenlunde uændrede.

Terry Reilly, senior landbrugsstrateg hos Marex, blev citeret af Reuters i en rapport:

Der er en trussel om told fra begge parter, men mere under en Trump-administration. Med Harris er der en reel mulighed for, at tingene vender tilbage til status quo.

Præmierne vil falde i de kommende uger

Handlende har sagt, at eksportpræmier på sojabønner sandsynligvis vil falde i de kommende uger.

Efterspørgslen efter sojabønner på kort sigt afbalanceres af tilstrækkeligt udbud.

Hvis handelskrigen med Kina fortsætter, bliver det ifølge forhandlere svært for eksportører at slippe af med rekordhøsten af sojabønner i år.

En handelskrig mellem de to topøkonomier i verden ville også begrænse indkøbet af varen.

Kontantpræmier for sojabønnepramme leveret til Golfens eksportterminaler i midten af ugen steg til en præmie på 130 cent over Chicago Board of Trade november futures i mandags, hvilket afspejler en stærk efterspørgsel efter øjeblikkelige forsyninger, sagde Reuters i rapporten.