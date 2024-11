Bitcoin er klar til at ramme $70.000 i denne uge: Dette er, hvad det betyder for Vantard

Alle øjne er rettet mod Bitcoin i denne uge, efter at en Bernstein-analytiker sagde, at verdens største kryptovaluta målt på markedsværdi vil passere 70.000 dollars i løbet af de kommende dage.

»Bitcoin forsøger at bryde ud af modstanden på 70.000 dollars og fortolker ligesom andre risikofyldte markeder de stigende Trump-odds som en fordel for krypto,” sagde Gautam Chhugani til sine kunder i en forskningsnote i dag.

Derudover har Kamala Harris også udtalt sig til fordel for kryptolandskabet.

Så investorerne er i stigende grad overbeviste om, at det amerikanske valg i 2024 vil være en katalysator for Bitcoin, uanset hvem der kommer til at sidde i præsidentembedet i november.

Det er vigtigt, da BTC har en tendens til at sætte retningen for hele kryptomarkedet.

Derfor, hvis mønten faktisk stiger og rammer $100.000 næste år, som mange tror, så vil de andre kryptovalutaer, herunder Vantard sandsynligvis også stige.

Lad os dykke dybere ned i Vantard og se, hvad der gør investering i dens originale kryptomønt $VTARD til en spændende mulighed.

Vantard positionerer dig til at drage fordel af en meme-mønt supercyklus

Vantard er verdens første indeksfond for meme-mønter. En position i $VTARD giver derfor en bredere eksponering mod en række Solana-baserede meme-mønter, som har klaret sig usædvanligt godt i 2024.

Vantard rebalancerer også regelmæssigt sin portefølje for at sikre, at du ikke går glip af nogen af meme-mønterne med 1000x potentiale.

Kort sagt, hvis du investerer i $VTARD, er du i stand til at drage fordel af den “meme-mønt supercyklus”, som mange eksperter mener vil indtræffe i de kommende måneder.

ETF’er og institutionel kapital hjalp Bitcoin med at nå et nyt rekordniveau på over 73.000 dollars i 2024. Så vi har allerede oplevet på første hånd, at sådanne fonde har potentiale til at frigøre den næste vækstbølge i en given kryptovaluta.

Det gør det endnu mere spændende at investere i Vantard, som har lanceret verdens første meme-mønt indeksfond i oktober.

$VTARD kunne drage fordel af Feds rentenedsættelser

Bernstein er positiv overfor Bitcoin, også fordi efterspørgslen efter dens børshandlede fonde er vendt tilbage.

ETF’erne oplevede 2 milliarder dollars i nye køb i sidste uge, tilføjede analytikeren Gautam Chhugani i dag.

Desuden er Federal Reserve allerede begyndt at sænke renten og har planer om at sænke den yderligere i november.

Det kan fungere som en katalysator for Vantard, da lavere renter typisk driver penge ind i de mere spekulative investeringer som $VTARD.

Når den amerikanske centralbank fortsætter med at sænke renten, kan i det mindste noget af den kapital, der flyttes ud af obligationer og opsparingskontoer, strømme ind i meme-mønterne.

Men du behøver ikke selv at gå igennem hovedpinen med at håndplukke de mønter med det største potentiale. Vantard vil med sin første indeksfond for meme-mønter gøre arbejdet for dig. Det eneste, du skal gøre, er at sikre dig en tidlig position i dens originale $VTARD-mønt.

