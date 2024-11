Den russiske ‘kryptodronning’ Valeria Fedyakina, alias Bitmama, er anklaget for bedrageri på $23 mio.

Den russiske indflydelsesrige på sociale medier Valeria Fedyakina, kendt som “Bitmama”, er under juridisk undersøgelse og står over for flere anklager om bedrageri.

Russiske myndigheder hævder, at hun forårsagede skader på over 2,2 milliarder rubler (omkring 23 millioner dollars) gennem ulovlige kryptovalutaaktiviteter.

På trods af disse anklager fastholder Fedyakina og hendes juridiske team hendes uskyld og kalder anklagerne ubegrundede.

Sagen har tiltrukket sig betydelig opmærksomhed på grund af hendes betydelige følge og påståede brug af kryptovalutaer som Bitcoin til internationale overførsler, hvilket fremhæver kompleksiteten af kryptoregler og risiciene ved ureguleret digital finansiering.

Hvad er anklagerne mod Fedyakina?

Den russiske undersøgelseskomité anklager Valeria Fedyakina for at deltage i storstilet svindel ved at bruge forskellige valutaer, herunder digitale aktiver, for at lette transaktioner.

Ifølge udvalgets undersøgelse drev Fedyakina en ulicenseret kryptoudvekslingstjeneste, der angiveligt gjorde det muligt for kunder at overføre penge mellem Moskva og Dubai.

Disse aktiviteter gik angiveligt uden om traditionelle bankkanaler, hvilket gav anledning til bekymring om ulovlige pengeoverførsler.

Udvalgets juridiske dokumenter fremhæver fire vigtige ofre, men deres identitet forbliver uoplyst.

Den samlede skade anslås at overstige 2,2 milliarder rubler, hvilket rejser spørgsmål om omfanget af kryptosvindel i Rusland.

Hvordan drev Fedyakina sin kryptoforretning?

Fedyakina brugte angiveligt over-the-counter (OTC) kryptotransaktioner til at flytte penge, primært ved at bruge Bitcoin til grænseoverskridende betalinger.

Hendes aktiviteter involverede at lette konverteringer mellem fiat og kryptovaluta, appellere til kunder, der søger anonymitet i deres transaktioner.

Medierapporter hævder, at hun garanterede høje afkast gennem et kryptostøttet investeringsprogram, der promoverer det kraftigt på sociale medieplatforme som Instagram. Fedyakinas indlæg viste ofte en luksuriøs livsstil, der tiltrak potentielle investorer med løfter om hurtig fortjeneste.

Udvalget hævder, at disse løfter var en del af en bredere ordning for at vildlede kunder, hvilket førte til betydelige økonomiske tab.

Fedyakinas juridiske team hævder, at påstandene om, at hun er en flyverisiko, er grundløse.

De fremhæver, at hendes UAE-opholdstilladelse udløb tidligere i år, hvilket mindsker eventuelle planer om at forlade Rusland.

De understreger også, at hun er russisk statsborger uden tidligere straffeattest.

I øjeblikket forbliver hun i et arresthus med sin nyfødte datter.

Forsvaret har opfordret til, at hun løslades i afventning af retssagen, men byretten i Moskva har endnu ikke taget stilling til en appel.

Tidligere ven bliver nøglevidne

Rapporter tyder på, at en tidligere ven af Fedyakina er dukket op som et nøglevidne i sagen.

Denne person hjalp angiveligt Fedyakina med at promovere hendes investeringsprogram på sociale medier, men hævdede senere, at de også blev vildledt.

Denne udvikling har tilføjet en ny dimension til sagen, hvor vidnet har givet afgørende indsigt i Fedyakinas aktiviteter.

Vidnet hævder, at de oprindeligt troede på Fedyakinas forehavender, men senere indså, at investeringsordningerne var svigagtige.

Dette vidneudsagn kan i væsentlig grad påvirke resultatet af retssagen, da anklagere søger at etablere et mønster af bedrag.

Medierapporter har antydet, at Fedyakina kan have brugt sin indflydelse til at overbevise kunder om at investere i tvivlsomme projekter, herunder en olieeksportordning.

Et russisk medie hævdede, at Fedyakina accepterede store kontantbeløb, som derefter blev overført til udlandet gennem hendes kryptoudvekslingstjenester.

Disse rapporter tilføjer fortællingen om, at Fedyakinas operationer gik ud over typisk handel med kryptovaluta.

Beskyldningerne understreger også risiciene ved uregulerede digitale finansielle aktiviteter, især når de kombineres med højprofileret markedsføring på sociale medier.

Med efterforskningen nu afsluttet, involverer de næste skridt en retssag, hvor Fedyakina vil reagere på svindelanklagerne.

En appeldato er endnu ikke fastsat, og Fedyakina forbliver varetægtsfængslet.

Hvis hun bliver fundet skyldig, kan hun stå over for betydelige juridiske konsekvenser i betragtning af omfanget af de påståede skader.

Sagen tiltrækker fortsat mediernes opmærksomhed, hvilket afspejler den voksende bekymring over krypto-relateret svindel og retssystemets evne til at tackle så komplekse problemer.

For nu hænger Fedyakinas fremtid i en balance, mens de russiske domstole forbereder sig på at behandle hendes sag.