Elon Musk giver $1 million dagligt til swing-state-vælgere – er det lovligt?

Elon Musk, verdens rigeste person, har iværksat en politisk indsats gennem sin America PAC, der tildeler en daglig præmie på $1 million til registrerede vælgere i svingstater.

Dette kontroversielle træk ses som det seneste forsøg på at hjælpe tidligere præsident Donald Trump med at generobre Det Hvide Hus ved det amerikanske præsidentvalg i 2024.

Musk, som har været højtråbende om sin støtte til Trump, annoncerede den 20. oktober via X (tidligere kendt som Twitter), den sociale medieplatform, han ejer.

Musks beslutning om at introducere denne konkurrence har tilføjet endnu et plottwist til det, der allerede er ved at forme sig til at blive et af de mest dramatiske og uforudsigelige valg i amerikansk historie, hvor Trump står over for vicepræsident Kamala Harris, den demokratiske kandidat.

Giveawayen har vakt øjeblikkelige reaktioner, hvor demokrater har lovet at undersøge retslige skridt, hvilket rejser spørgsmål om, hvorvidt initiativet overtræder føderale valglove.

Hvordan fungerer Elon Musks giveaway?

America PAC-lodtrækningen, designet til at belønne en tilfældigt udvalgt swing-state-vælger hver dag med en præmie på $1 million, løber indtil valgdagen den 5. november.

For at deltage skal enkeltpersoner være registrerede vælgere og underskrive en underskriftsindsamling, der fremmer ytringsfrihed og retten til at bære våben.

Musk, med en massiv følge på sociale medier på 202 millioner på X, har brugt sin platform til kraftigt at promovere både konkurrencer og hans politiske overbevisning.

Hans indlæg om konkurrencen har fået stor opmærksomhed og har fået millioner af visninger og reaktioner.

Det, der adskiller konkurrencerne, er dets manglende krav om, at deltagerne skal erklære deres politiske troskab.

Selvom forfremmelsen stemmer overens med Musks pro-Trump holdning, dikterer vilkårene ikke, hvilken kandidat deltagere skal støtte.

Den 17. oktober annoncerede Musk også et tidsbegrænset tilbud, hvor indbyggere i Pennsylvania – og dem, der henviste dem til at registrere sig – kunne modtage $100 for at underskrive andragendet, op fra et tidligere tilbud på $47.

Dette kontante incitament har givet næring til mere debat, især blandt valglovseksperter.

Er Elon Musks giveaway på 1 million dollar lovlig?

Lovligheden af Musks konkurrencer er stadig et uløst spørgsmål.

Føderal lov forbyder betaling af enkeltpersoner for at registrere sig for at stemme, hvilket har ført til bekymring for, at Musks America PAC kunne gå en fin linje.

Selvom konkurrencen i sig selv belønner deltagere for at underskrive et underskrift i stedet for eksplicit at registrere sig for at stemme, rejser den stadig potentielle juridiske spørgsmål, fordi registrering er et krav for at være berettiget til prisen.

Sean Morales-Doyle, direktør for det upartiske Brennan Centers stemmerettighedersprogram, påpegede i en Bloomberg-rapport, at tilbuddet skaber et økonomisk incitament knyttet til vælgerregistrering, hvilket kan være problematisk i henhold til føderal lovgivning. Han sagde,

Det underliggende problem er, at lodtrækningen og andragendet begge tilbyder økonomiske incitamenter til registrering.

Hvordan kan konkurrencen være i strid med valgloven?

Den primære bekymring med Musks konkurrence er dens betingede karakter, der kræver, at deltagerne fremlægger bevis for vælgerregistrering.

Adam Bonin, en valglovsadvokat baseret i Philadelphia, bemærkede i rapporten, at dette kunne være i strid med valglovene i visse stater.

For eksempel forbyder loven i Pennsylvania specifikt økonomiske tilskyndelser til at tilskynde til stemmer for en bestemt kandidat, hvilket kan komplicere Musks indsats.

Men statens love varierer, og ikke alle forbyder muligvis eksplicit sådanne handlinger.

Selvom konkurrencen ikke overtræder specifikke statutter, er føderal lov klar på sagen.

Adav Noti, administrerende direktør for Campaign Legal Center, advarede om, at konkurrencen kunne stå over for både civile og strafferetlige sanktioner i henhold til føderal lov.

“Det er ulovligt at give penge ud på betingelse af, at modtagerne registrerer sig som vælgere,” forklarede Noti.

I betragtning af at vilkårene for Musks lotterier kræver registrering, kan det være underlagt håndhævelse af justitsministeriet.

Kunne Musk have fundet et smuthul?

Musks team ser ud til at navigere i en omhyggeligt struktureret tilgang, der fokuserer på at underskrive et andragende, ikke at registrere sig for at stemme, hvilket kan være nøglen til at omgå juridiske spørgsmål.

Kate Belinski, en partner hos Ballard Spahr, bemærkede, at underskriftsindsamlingen og løftet om ytringsfrihed, som Musk promoverer, kunne være designet til at undgå valglovovertrædelser, så længe betalingerne ikke er direkte knyttet til afstemning eller registrering.

Desuden understreger America PAC’s hjemmeside, at modtagere af $1 million-præmien kunne have været registreret i årevis, før konkurrencen begyndte, hvilket tyder på, at betalingerne ikke er ment som en tilskyndelse til at registrere sig.

Som Matthew Haverstick, en politisk advokat hos Kleinbard LLC, forklarede: “Det er ikke lovligt at tilbyde penge for at registrere sig for at stemme. Men det er ikke, hvad det her er. Det er et tilbud til folk, der er registreret om at stemme, og det inkluderer folk, der allerede er registreret.”

Kunne Musks konkurrence være i strid med konkurrenceloven?

Mens spørgsmål om valglov dominerer diskussionen, strider Musks konkurrence også mod statslige og føderale konkurrenceregler.

Andrew Lustigman, en New York-baseret advokat med speciale i lov om konkurrencer, bemærkede, at Musks forfremmelse ikke ser ud til at overtræde disse regler.

Reglerne er klare: ingen køb eller betaling kan kræves for at deltage i en konkurrence.

Da Musk ikke beder om økonomiske bidrag fra deltagerne, omgår hans konkurrence typiske problemer.

At kræve, at deltagere skal være registrerede vælgere eller henvise andre til at registrere sig, kunne ses som en ikke-monetær form for modydelse, selvom Lustigman nedtonede denne risiko.

“Det forekommer mig ikke at være en væsentlig byrde,” sagde han.

Alligevel advarer juridiske eksperter om, at enhver konkurrence, der tilbyder økonomiske incitamenter knyttet til vælgeradfærd, skal håndteres forsigtigt, da den kan falde ind under lovgivningsmæssig kontrol.