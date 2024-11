Hvornår vil de amerikanske valgresultater blive offentliggjort? Nøgle datoer at se

Det længe ventede amerikanske præsidentvalg i 2024 mellem den republikanske kandidat Donald Trump og den siddende vicepræsident Kamala Harris, der repræsenterer demokraterne, er fastsat til den 5. november.

Med den politiske indsats høj og flere kritiske begivenheder, der udspiller sig omkring valget, vil tidslinjen, der fører til indvielsesdagen i januar, blive fulgt nøje.

Tidslinje over nøglebegivenheder fra valgdag til indvielse

5. november, valgdag : Den 5. november vil millioner af amerikanere afgive deres stemmer.

Det endelige resultat kendes måske ikke med det samme, da embedsmænd kan have brug for dage til at tælle post-in-stemmesedler, hvis løbet er tæt på, hvilket forlænger ventetiden på et endeligt resultat.

26. november, Trumps domsafsigelsesdato : I en afgørende udvikling risikerer tidligere præsident Donald Trump, den første siddende eller tidligere amerikanske præsident, der er blevet dømt for en forbrydelse, at blive dømt den 26. november.

Trump blev fundet skyldig i en Manhattan-sag, der involverede forfalskede dokumenter forbundet med en tys-penge-betaling.

Dommen, der oprindeligt var fastsat til den 18. september, blev udsat. Trump har benægtet al forseelse.

17. december mødes vælgerne til valgkollegiets afstemning : Den 17. december mødes medlemmer af valgkollegiet i deres respektive stater og i District of Columbia for at afgive deres officielle stemmer på præsidenten og vicepræsidenten.

Denne proces styrker resultatet af valget, hvor hver stats vælgere afspejler den populære stemme i deres respektive jurisdiktioner.

25. december, Deadline for valgafstemning : Stemmerne fra valgkollegiet skal være modtaget af præsidenten for senatet – i øjeblikket vicepræsident Kamala Harris – senest den 25. december.

Dette er også fristen for at indsende resultaterne til rigsarkivaren til certificering.

Valghøjskoleoptælling og indvielse

6. januar, stemmeoptælling og certificering af valgkollegiet : Den 6. januar mødes Kongressens fælles session for at tælle og certificere valgkollegiets stemmer.

Vicepræsident Harris vil lede sagen og offentliggøre den officielle vinder af præsidentvalget.

Denne proces kommer med øget betydning efter begivenhederne den 6. januar 2021, hvor US Capitol blev stormet af Trump-tilhængere, der forsøgte at standse certificeringen af Joe Bidens sejr.

For at forhindre fremtidige forstyrrelser vedtog Kongressen loven om valgtællingsreform og præsidentiel overgangsforbedring fra 2022.

I henhold til de nye regler kræver det nu, at en femtedel af Parlamentet og Senatet indleder en udfordring af en stats valgresultater – en strengere tærskel sammenlignet med det tidligere krav om kun et medlem fra hvert kammer.

20. januar, indsættelsesdag : Vinderen af præsidentvalget sammen med deres vicepræsident bliver taget i ed den 20. januar 2025.

Ceremonien vil markere den officielle magtovergang og afslutte valgprocessen.

Effekten af valget i 2024

Resultatet af dette valg kan sætte retningen for landets fremtidige politikker og politiske landskab, hvor Trump søger en tilbagevenden til Det Hvide Hus og Harris sigter mod at udvide demokratisk lederskab.

Indsatsen er særlig høj, da valget udspiller sig på baggrund af retssager, en tæt opdelt vælgerskare og et skiftende globalt landskab.