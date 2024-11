Kan Apple AirPods Pro 2 fungere som høreapparat eller tilbyde høreassistance?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Apples seneste høresundhedsfunktioner, der blev annonceret i september, vil snart være tilgængelige på AirPods Pro 2 gennem en gratis softwareopdatering.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Med disse opdateringer kan brugere tage en klinisk valideret høretest og aktivere håndkøbs-høreapparatfunktionalitet, hvis det er nødvendigt.

Advertisement

Dette tiltag har til formål at udnytte et globalt marked med over 1,5 milliarder mennesker, der lever med høretab, hvilket potentielt kan drive salget til $249 AirPods Pro 2.

AirPods Pro 2s høretest tager kun et par minutter at gennemføre og kan tilgås via Health-appen eller indstillingerne.

Brugere bliver bedt om at besvare grundlæggende sundhedsspørgsmål, før en vurdering af baggrundsstøj sikrer et passende miljø til test.

Høretesten afspiller toner ved forskellige lydstyrker og frekvenser, så brugerne kan registrere deres hørefølsomhed for hvert øre. Resultaterne gemmes i Health-appen og kan deles med læger.

80 % af amerikanske voksne springer almindelige hørekontroller over

Copy link to section

Apple bemærkede, at omkring 80 % af voksne i USA ikke har fået tjekket deres hørelse i de sidste fem år, hvilket repræsenterer en betydelig mulighed for AirPods Pro 2.

In-ear-testen tilbyder et mere tilgængeligt og privat alternativ til audiologebesøg, især for dem, der tøver med at søge traditionelle hørevurderinger.

Evnen til at omdanne øretelefonerne til et høreapparat kunne tiltrække brugere, der leder efter overkommelig hjælpeteknologi uden behov for forsikringsdækning.

AirPods Pro 2 er udstyret med en høreapparatfunktion til brugere med let til moderat høretab.

Denne tilstand, der er godkendt af US Food and Drug Administration (FDA), justerer lydniveauer i realtid for at forstærke nødvendige lyde, såsom tale.

Den nye Media Assist-funktion skræddersyer lydens klarhed baseret på en brugers høretestresultater, hvilket forbedrer telefonopkald, musik og videoer.

Denne mulighed kan aktiveres, selvom høreapparatfunktionalitet ikke er påkrævet, hvilket giver en personlig lydoplevelse.

Reduktion af eksponering for skadelige støjniveauer

Copy link to section

AirPods Pro 2 inkluderer også en høreværn, der automatisk reducerer høje lyde.

Dette er designet til at forhindre yderligere høreskader ved at minimere eksponering for pludselig høj lydstyrke.

Denne funktion er aktiveret som standard, hvilket gør øretelefonerne til et mere sikkert valg for brugere i støjende omgivelser som byområder eller overfyldte begivenheder.

Til en pris af 249 USD tilbyder AirPods Pro 2 en mere omkostningseffektiv løsning sammenlignet med traditionelle høreapparater, som kan nå op på tusindvis af dollars uden forsikring.

Denne overkommelige pris, kombineret med Apples ry for kvalitetsteknologi, placerer AirPods Pro 2 som et levedygtigt valg for brugere, der søger diskret hørehjælp. Øretelefonernes lighed med almindelige hovedtelefoner kunne appellere til dem, der leder efter en upåfaldende enhed.