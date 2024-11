Nikkei 225, S&P/ASX 200, 10-årigt afkast, guld, USD/EUR/JPY: Sådan klarer de sig

Asiatiske aktier dykkede tirsdag, da den amerikanske dollar svævede tæt på flere måneders højder, med et kraftigt frasalg af obligationer og en stigning i guldpriserne, hvilket indikerer stigende investorforsigtighed forud for det kommende amerikanske valg.

Benchmark 10-årige statsrenter steg 11 basispoint i nat og fortsatte med at stige med 1 bp i den tidlige asiatiske handel og nåede 4,19 %.

I mellemtiden steg guld til et rekordhøjt niveau på over 2.740 dollars pr. ounce mandag, før det faldt på 2.725 dollars tirsdag morgen.

Japans Nikkei faldt 1,1 % i morgenhandlen, hvilket er det laveste niveau siden begyndelsen af oktober.

MSCI Asia-Pacific-indekset, eksklusive Japan, faldt 0,8 pct.

Wall Street-indeksene faldt også i løbet af natten, og futures fulgte trop i asiatisk handel.

Stigende oliepriser, påvirket af den igangværende konflikt i Mellemøsten og Hamas-lederen Yahya Sinwars nylige død, bidrog til volatiliteten på obligationsmarkederne, ifølge ANZ-strateg Jack Chambers.

Brent-råolie-futures steg 1,7 % mandag, før de stabiliserede sig på 73,89 USD pr. tønde i Asien.

Nyhedsbureauet Reuters citerede Chambers, der sagde, at bekymringer omkring det kommende amerikanske valg, nu kun to uger væk, bidrager til markedsustabilitet.

Han tilføjede: “Et fokus på det amerikanske valg og finanspolitiske dynamik vil sandsynligvis tynge stemningen. Uanset valgresultatet virker finanspolitisk konsolidering usandsynlig.”

I Australien faldt S&P/ASX 200-indekset med 1,3 % midt på formiddagen, hvor aktierne i den uafhængige købmand Metcash styrtdykkede med 6 %, efter at Goldman Sachs reviderede sit kursmål for aktien med henvisning til bekymringer over potentielt tab af markedsandele.

I Kina forblev markederne dæmpede, da handlende afventede yderligere regeringsstimulans for at støtte den aftagende økonomi.

Hongkongs Hang Seng-indeks og Shanghai Composite forblev stort set fladt.

Valutamarkederne afspejlede bevægelsen i statsobligationer, hvilket drev dollaren op.

Euroen forblev tæt på et lavpunkt i to måneder på $1,0819, mens yenen svævede omkring 150,67 per dollar.

De australske og newzealandske dollars blev også ved på et lavpunkt i flere måneder og handlede til henholdsvis $0,6655 og $0,6021.

Markedsanalytikere antydede, at dollarens seneste rally afspejler markedets forventning om en Donald Trump-sejr i det amerikanske præsidentvalg, hvilket forventes at presse inflationen og obligationsrenterne op på grund af hans handels- og finanspolitik.

Commonwealth Bank of Australias strateg Joe Capurso bemærkede, at “Med præsident Trump nu prissat på valutamarkederne, står AUD/USD over for beskedne nedadrettede risici, mens en Kamala Harris-sejr kan udløse en større markedsreaktion.”

Med begrænsede økonomiske data på kalenderen vil investorernes opmærksomhed være på store amerikanske virksomheders indtjening, herunder resultater fra General Motors, Texas Instruments, Verizon, Lockheed Martin og 3M, som forventes senere på dagen.