Råoliepriserne kæmper for at bryde ud, da Kinas efterspørgsel fortsat er træg

Råoliepriserne faldt tirsdag, da USA’s udenrigsminister Antony Blinken er i Israel for at forny forhandlingerne om en mulig våbenhvile i Mellemøsten.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Oliepriserne er også i minus, da bekymringer om dårlig efterspørgsel fra Kina fortsætter med at gribe markedet.

Advertisement

Minister Blinken ankom tirsdag til Israel for at forny våbenhvileforhandlingerne for at afslutte krigen mellem Israel og Hamas i Gaza.

Blinken er også planlagt til at besøge andre mellemøstlige lande, da han forsøger at afsløre afsmitningskonflikten til Libanon.

I skrivende stund var prisen på West Texas Intermediate råolie på $69,60 per tønde, et fald på 0,6%. Brent-råolie på Intercontinental Exchange var på $73,81 per tønde, et fald på 0,7% fra den forrige lukning.

Begge benchmarks faldt 2 % højere i mandags, hvilket indhentede nogle af de store tab i sidste uge. Oliepriserne faldt 7% i sidste uge på grund af bekymringer over dårlig efterspørgsel i Kina, og som rapporter hævdede, at Israel muligvis undgår at målrette Irans oliefaciliteter.

Eksperter tilskrev mandagens gevinster til investorernes short-covering, efter at priserne faldt kraftigt i sidste uge.

Fokuser på Kinas efterspørgsel

Copy link to section

Markedet fokuserer fortsat på efterspørgselssignaler fra den største importør af olie, Kina.

Landets økonomi har kæmpet for sent, og der har ikke været tegn på forbedring i olieefterspørgslen fra den asiatiske gigant.

Satoru Yoshida, en råvareanalytiker hos Rakuten Securities fortalte Reuters:

Markedet forventes at stige, hvis der er tydeligere tegn på Kinas økonomiske opsving, forstærket af Beijings stimuleringsforanstaltninger og bedring i den amerikanske økonomi efter rentenedsættelser.

Kina sænkede mandag de vigtigste benchmark-udlånsrenter som forventet for at genoplive landets økonomiske aktiviteter. “Selvom nedskæringen var ikke overraskende, var reduktionen lidt større end markedet forventede,” sagde Warren Patterson, chef for råvarestrategi hos ING Group, i et notat.

Tiltaget kommer efter data i sidste uge viste, at Kinas økonomi voksede i det langsomste tempo i tredje kvartal siden begyndelsen af 2023.

Eksperter mener også, at Kinas olieefterspørgsel sandsynligvis vil forblive træg i 2025, da landet forsøger at udvide sin flåde af elektriske køretøjer for at dekarbonisere sin økonomi.

Spændinger i Mellemøsten har indtil videre ikke ført til nogen forsyningsafbrydelser

Copy link to section

På trods af den igangværende konflikt i Mellemøsten og stigende spændinger er olieforsyningen indtil videre ikke blevet påvirket af regionen.

Mellemøsten sidder på mere end halvdelen af verdens oliereserver, og enhver form for eskalering i regionen har en tendens til at tilføje risikopræmier til oliepriserne.

Siden 1. oktober, hvor Iran angreb Israel, havde markedet ventet på sidstnævntes svar. Handlende forventede endda, at Israel ville angribe oliefaciliteter i Iran og udslette 4% af den globale forsyning.

Men det ser ud til, at Israel sandsynligvis vil angribe militære mål i stedet for at lamme Irans oliefaciliteter, da det ikke er i førstnævntes allieredes interesse, såsom USA.

Desuden har der ikke været nogen form for afbrydelser at levere i løbet af det seneste år, siden krigen brød ud mellem Israel og Hamas i Gaza.

NG’s Patterson sagde:

Men forudsat at der ikke er nogen forsyningsafbrydelser i Mellemøsten, ser oliebalancen stadig mere komfortabel ud gennem 2025 med OPEC+ indstillet til gradvist at bringe 2,2 mb/d olieforsyning tilbage på markedet.

Saudi Aramco ser stadig positivt på Kinas krav

Copy link to section

Saudi-Arabiens statsejede Saudi Aramco sagde for nylig, at det er “temmelig positivt” på Kinas olieefterspørgsel.

Optimismen stammer fra de stimuluspakker, som den kinesiske regering offentliggjorde for nylig.

Men en interessant ting at påpege er, at Organisationen af olieeksporterende lande i oktober reviderede sit estimat for væksten i den globale olieefterspørgsel for tredje måned i træk.

Nedjusteringen til OPEC’s estimater skyldes primært dårlig efterspørgsel efter olie i Kina.