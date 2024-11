Volatiliteten fortsætter på oliemarkedet, da priserne stiger med over 2 % på grund af Mellemøstens spændinger

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Volatiliteten fortsatte på oliemarkedet tirsdag, da usikkerheden i Mellemøsten fortsat holder handlende på tæerne.

Oliepriserne steg med mere end 2 %, mens Brent handlede over 76 USD pr. tønde, da Kina sænkede de centrale udlånsrenter, hvilket øgede optimismen over landets olieefterspørgsel.

Desuden har den stadigt skiftende situation i Mellemøsten også holdt markedet på tæerne, da priserne oplever vilde udsving.

“Dette har været retorikken og drivkraften i løbet af de sidste par uger, og ikke meget har ændret sig,” sagde Zain Vawda, markedsanalytiker hos OANDA.

Begge rå benchmarks forlænger mandagens stigninger

I skrivende stund handlede West Texas Intermediate råolie 2,5% højere til $71,80 pr.

Prisen på Brent-olie var på 76,02 USD pr. tønde, en stigning på 2,3 % fra forrige lukning.

Priserne var faldet 7 % i sidste uge på grund af bekymring over dårlig efterspørgsel fra Kina, verdens største importør af råolie.

Derudover hævdede rapporter, at Israel kan undgå at målrette oliefaciliteter i Iran, hvilket lettede bekymringerne over forsyningen fra regionen, hvilket trak priserne ned.

Den igangværende konflikt i regionen har dog igen fanget markedets opmærksomhed.

Geopolitisk usikkerhed giver anledning til volatilitet

Tirsdag ankom den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken til Israel, det første stop på mellemøstturen, for at genoplive forhandlingerne om at afslutte krigen i Gaza.

“Spændinger i Mellemøsten fortsætter med at afspejle sig i Brent-optionsmarkedet,” sagde Warren Patterson, chef for råvarestrategi hos ING Group, i et notat.

Volatilitetsskævheden viser, at opkald bliver stadig dyrere end puts, efterhånden som deltagerne køber beskyttelse i tilfælde af et prisstigning, givet det usikre geopolitiske miljø.

Kina er fortsat nøglen til oliemarkedet

Selvom usikkerheden øges i den geopolitiske kontekst i Mellemøsten, mener eksperter, at Kinas økonomiske aktiviteter kan have en langvarig indvirkning på olien.

OANDA’s Vawda sagde:

Hver dataudgivelse fra Kina eller potentielle våbenhvilediskussioner i Mellemøsten resulterer i udsving i oliepriserne. Situationen i Kina kan dog have mere langvarig indvirkning, da en økonomisk afmatning i Kina betyder en for resten af verden.

I mellemtiden nedjusterede Den Internationale Valutafond sit vækstestimat for den globale økonomi en smule til 3,2 % for 2024 og 2025.

IMF sagde, at vækstudsigterne stort set er uændrede og forbliver på det svageste niveau i årtier.

Agenturet reducerede også sin prognose for vækst i Kinas økonomi for 2025 til 4,8 % fra 5,0 % tidligere.

Dette giver anledning til bekymring for, om den asiatiske gigant ville komme sig helt næste år og dermed også kaste skygger på væksten i olieefterspørgslen.

“Oliemarkedet i Kina er en bekymring. Dette fremgår tydeligt af Kinas implicitte olieefterspørgsel, som er beregnet ved at trække nettoeksporten af olieprodukter fra mængden af forarbejdet råolie,” sagde Vawda yderligere.

I mellemtiden vil investorer se på udgivelsen af de ugentlige råoliebeholdningsdata fra USA.

De private data vil blive frigivet af American Petroleum Institute, og US Energy Information Administration vil offentliggøre sin officielle rapport senere på ugen.

Et fald i råolielagrene i verdens største producent af olie, USA, kan yderligere understøtte oliepriserne.