Binance afslutter henvisningsprogram i Tyrkiet: her er hvorfor

Binance, verdens største børs efter handelsvolumen, har afsluttet sit henvisningsprogram i Tyrkiet, ifølge en meddelelse offentliggjort den 23. oktober.

Binance Coin-tokenet BNB (BNB) faldt 1,3 % næsten 581 USD i skrivende stund.

Hvorfor har Binance stoppet henvisninger i Tyrkiet?

Kryptobørsen meddelte i en opdatering onsdag, at den havde stoppet henvisningsprogrammet for sine brugere i Tyrkiet. Ifølge detaljer, er flytningen ned til lovgivningsmæssige overholdelse.

Dette kommer især et par måneder efter, at Binance modtog et lovligt grønt lys fra landets vagthund på de finansielle markeder.

“Hos Binance prioriterer vi fuld overholdelse af lokale regulatoriske rammer for at sikre et sikkert og pålideligt miljø for alle vores brugere. I denne henseende er Binance Retail Referral Program i henhold til lokale love og regler blevet afsluttet for brugere i Türkiye,” lyder det delvist i børsens meddelelse.

Binance for at give henvisninger mulighed for at tjene provision

Mens cryptocurrency-børsen nu har lukket sit henvisningsprogram i Tyrkiet, påvirker flytningen ikke andre produkter og tjenester, der er tilgængelige via Binance.com og appen.

Alle henvisningskoder, som brugere kan have adgang til via børsens hjemmeside, er ugyldige. Men selvom funktionen nu ikke er tilgængelig, påvirkes provisionsindtjening før meddelelsen ikke. Eksisterende henvisninger vil også fortsætte med at tjene provision fra deres inviterede, som registrerede sig før børsens opdatering onsdag.

Reguleringsoverholdelse for Binance, andre børser

Binances fodaftryk i Tyrkiet inkluderer et partnerskab med den lokale kryptobørs BTguru og ramte en stor milepæl, da børsen blev registreret hos landets kapitalmarkedsråd.

Tyrkiske myndigheder har i de seneste måneder øget indsatsen for at bringe alle børser og platforme, der tilbyder kryptoaktivprodukter og -tjenester, under et strengt overholdelsesregime.

En del af kryptoforordningen omfatter krav omkring licensering af alle kryptoplatforme. Manglende overholdelse medfører hårde straffe, herunder pengebøder og fængselsstraffe.

Binance, som de fleste andre kryptobørser, udnytter klarheden og den voksende anvendelse af krypto til at registrere sig for korrekt licens.

Især har det lovgivningsmæssige søgelys set Binance forlade visse markeder, herunder Canada.

Børsen kom igen ind på det indiske marked efter et forlig med landets finansielle regulator.

Godkendelser i Dubai, Kasakhstan og andre steder har tilføjet de store skridt siden forliget på 4,3 milliarder dollars i USA.

Binance har dog også annonceret en række andre foranstaltninger som reaktion på nye kryptoregler.

For eksempel afslørede Binance i juni i år, at det ville fjerne uregulerede stablecoins til sine brugere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde midt i implementeringen af EU’s markeder for kryptoaktiver.

Coinbase annoncerede også afnoteringen af MiCA ikke-kompatible stablecoins i EU inden udgangen af året.

I mellemtiden blev Circle den første stablecoin-udsteder til at sikre regulatorisk godkendelse af sin stablecoin forud for implementering af MiCA.