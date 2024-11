Dogecoin og XRP i minus, da Bitcoin forbliver under $67.000

Diya Poddar Financial Journalist & Reporter

Stock Markets Cryptocurrencies Commodities Investing Cinema

Stock Markets

Cryptocurrencies

Commodities

Investing

Cinema

Jeg er kendt for enten at stille for mange spørgsmål eller købe flere bøger, end jeg kan nå at læse. Som stolt hundemor finder jeg mig ofte på rejser og udforskning af landskabet med min lille pige. Min kærlighed til at finde sandheden under overfladen holder mig begejstret for livet... læs mere