Guld øger gevinsten på stigende efterspørgsel efter sikre havne, usikkerheder forud for valget i USA

Guldpriserne udvidede deres gevinster og svævede tæt på rekordhøje niveauer på grund af øget efterspørgsel efter det ædle metal.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Guld-rallyet tager i stigende grad fart forud for det amerikanske præsidentvalg i november.

Advertisement

Tidligere præsident Donald Trump og vicepræsident Kamala Harris løber hals og hals i meningsmålinger, og en mulighed for Trump-sejr ses ifølge Fxstreet.com som en trussel mod et stabilt geopolitisk syn.

Derudover finder det 16. BRICS-topmøde sted i Rusland, hvor Moskva diskuterer at finde et alternativ til den amerikanske dollars dominans. En valuta støttet af guld er udråbt som en levedygtig mulighed, sagde Fxstreet i en rapport.

Guldpriser drevet af geopolitiske spændinger

Copy link to section

Trods bestræbelser på at stabilisere situationen i Mellemøsten, raser krigen mellem Israel og Iran-støttede Hizbollah i Gaza og Libanon.

“Den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken ser ikke ud til at være tættere på at sikre en våbenhvile på trods af overskrifter, der bebuder fremskridt, som det var tilfældet ved hans sidste besøg,” sagde Joaquin Monfort, redaktør på Fxstreet, i en note.

Guldpriserne på COMEX er steget mere end 30% siden begyndelsen af dette år. “Som tingene ser ud i øjeblikket, ville det være den stærkeste årlige stigning i 45 år,” sagde Carsten Fritsch, råvareanalytiker hos Commerzbank AG, i en rapport.

Ydermere hævdede rapporter fra Sky News, at Blinken var nødt til at tage dækning i en bunker onsdag, efter at luftangrebssirener gik i gang over Tel Aviv.

Trumps handelsfortælling har forstærket optrend i guld

Copy link to section

Handelsfortællingen har ændret sig i USA med den stigende sandsynlighed for, at Donald Trump vinder præsidentvalget.

Kelvin Wong, senior markedsanalytiker hos OANDA:

I betragtning af at Trumps “generøse” selskabsskattelettelser forslag om at reducere skattesatsen til 15 % fra 21 % sandsynligvis vil udvide det amerikanske føderale underskud yderligere, hvilket igen vil få markedet til at stille spørgsmålstegn ved den amerikanske regerings kreditværdighed (såsom udsigten til hyppigere regeringsnedlukninger), der kan se en udhuling af tilliden til amerikanske statsobligationer og styrket guld.

Hvis Trump vinder, vil han sandsynligvis pålægge flere toldsatser på folk som Kina, hvilket kan genstarte en handelskrig mellem de to topøkonomier i verden. Dette er bullish for guld i form af et sikkert tilflugtssted.

Wong sagde:

Trumps foreslåede skatte- og handelstoldpolitik vil sandsynligvis genstarte opadgående inflationspres på mellemlang til lang sigt.

Markedsstemning favoriserer guld

Copy link to section

Stemningen blandt investorer om guld forblev positiv selv med højere priser.

Handlende menes at behandle enhver form for prisfald på guld som en stor købsmulighed.

Det betyder, at ethvert fald i guldpriserne er kortvarigt og begrænset i omfang, ifølge Commerzbanks Fritsch.

Desuden er der kommet betydelige tilgange til børshandlede fonde (ETF’er) for guld.

Ifølge en Bloomberg-rapport udgjorde tilførslen til guld-ETF’er i alt 13 millioner tons for den sidste uge.

Commerzbank AG mener dog, at det nuværende opsving i guldpriserne er en overdrivelse, og en korrektion er længe ventet.

”Det er ikke muligt at forudsige, hvornår og fra hvilket niveau korrektionen starter. Omfanget af korrektionen vil dog formodentlig stige med prisniveauet,” sagde Fritsch.

I skrivende stund var december-guldkontrakten på COMEX på $2.759 per ounce, stort set uændret i forhold til forrige lukning.

Kontrakten havde ramt et rekordhøjt niveau på $2.772,55 per ounce tidligere onsdag.