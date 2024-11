Hvorfor Teslas indtjening kunne øge presset for at retfærdiggøre sin plads i Magnificent Seven

Med faldende overskud og underperformerende aktier står Tesla Inc. over for stigende kontrol, da det bliver en outlier blandt sine mega-cap-teknologiske peers.

Ifølge en rapport fra Bloomberg er investorerne særligt bekymrede forud for selskabets indtjeningsrapport for tredje kvartal, som kan befæste Teslas rolle som det svageste led i de såkaldte “Magnificent Seven”.

Tesla forventes at rapportere indtjening i dag efter markedernes lukning.

Faldende overskud og estimater sænker tilliden

Tesla er det eneste medlem af Magnificent Seven, der forventes at vise et fald i overskuddet for det seneste kvartal, mens de andre seks virksomheder – Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet, Meta og Nvidia – alle forventes at vokse.

Wall Street-analytikere har støt sænket deres estimater for Teslas indtjening, hvilket yderligere fremhæver virksomhedens kampe.

I modsætning hertil er aktierne for dets tekniske modparter steget i 2024, mens Teslas aktie er faldet med 12%.

På trods af sine aktieproblemer er Tesla fortsat det dyreste selskab i koncernen baseret på indtjening, og handles til 74 gange terminsindtjening.

Denne høje værdiansættelse sætter en udfordrende fase for virksomheden til at imponere investorer med dets kommende resultater.

Rapporten for tredje kvartal, som udkommer onsdag, kunne have haft en blødere effekt, hvis Tesla havde formået at skabe spænding tidligere på måneden med sin længe ventede robotaxi-afsløring.

Begivenheden levede dog ikke op til forventningerne, hvilket efterlod investorer bekymrede over Teslas evne til at bevare sin innovationsfordel.

“Investorer er begyndt at miste tålmodigheden med Tesla, især efter robotaxi-begivenheden, der var længe på idé, men kort efter udførelse, og da vækstforventningerne fra deres kerneforretning forbliver lave i løbet af de næste to år,” David Wagner, porteføljemanager hos Aptus Capital Advisors sagde i rapporten.

Nedgangen i salget af elbiler fortsætter med at tynge Tesla

En af de største udfordringer for Tesla er afmatningen i efterspørgslen efter elektriske køretøjer (EV), som har været faldende siden slutningen af 2023.

Inflation, stigende låneomkostninger og bekymringer om en økonomisk afmatning har fået forbrugerne til at skære ned på store indkøb som biler, herunder elbiler.

Mens Tesla reagerede på dette miljø ved aggressivt at sænke priserne for at tiltrække købere, har strategien ikke været nok til fuldt ud at genoplive efterspørgslen.

Omsætningen for tredje kvartal forventes at blive omkring 25,4 milliarder dollars, hvilket afspejler en stigning på 8,9% år-til-år.

Analytikere forventer dog, at indtjeningen pr. aktie (EPS) vil falde med 10%, og lander på 60 cents pr. aktie sammenlignet med 67 cents i det foregående kvartal og ned fra $1,09 for et år siden.

Derudover forventes Teslas bruttomargin til bilindustrien, en nøglemåling, som investorer nøje overvåger, at forblive under pres, med estimater på 14,9% for tredje kvartal, lige lidt over de 14,6%, der blev udsendt i andet kvartal.

“Den vigtigste faktor for aktien på kort sigt er, hvis efterspørgselstendenserne kommer over eller under forventningerne, og om bruttomarginerne er over eller under,” sagde Cole Wilcox, porteføljemanager hos Longboard Asset Management i rapporten.

Han tilføjede, at selvom Tesla forbliver stærk på elbilmarkedet sammenlignet med konkurrenterne, “er efterspørgslen efter elbiler ikke den eksplosive højvækstkategori, den engang var.”

Analytikere er forsigtige med Teslas udsigter

Mens Tesla navigerer i disse udfordringer, har nogle analytikere advaret om, at et stærkt opsving for aktien kan være usandsynligt uden mere synlighed i virksomhedens langsigtede vækstudsigter.

Piper Sandler-analytiker Alexander Potter mener, at katalysatorer for en bullish omvurdering af aktien muligvis ikke dukker op før næste år, hvor Tesla forventes at afsløre nye produkter og potentielt sikre regulatorisk godkendelse af sin avancerede driverassistancesoftware i nøgleregioner som Kina.

“Uanset resultatet for tredje kvartal, tror vi, at en bæredygtigt bullish re-rating muligvis ikke vil forekomme, før investorerne har grunde til at øge estimaterne,” skrev Potter i en note til kunderne.

På trods af disse bekymringer mener mange investorer, at Teslas plads blandt de Magnificent Seven forbliver intakt på grund af dets ry som innovator og dets potentiale til at revolutionere bilindustrien med selvkørende køretøjer.

Selskabets seneste indtjeningsrapport kan dog være afgørende for at forme, hvordan investorer opfatter Teslas fremtidige rolle i teknologieliten.

“Teslas kommende indtjening er afgørende, men de er en del af et større billede,” sagde Adam Sarhan, grundlægger og administrerende direktør for 50 Park Investments.

Indtil videre er det for tidligt at afskedige Tesla fra Mag 7, men presset er bestemt på for at virksomheden skal bevise sit værd.

Med investorer, der mister tålmodighed og en klar køreplan for vækst, der stadig er usikker, bliver Tesla nødt til at imponere både på indtjeningsfronten og med sine produktinnovationer for at bevare sin position i det konkurrencedygtige teknologiske landskab.