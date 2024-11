Stigende lagre trækker oliepriserne ned over 1 %, men Mellemøstens spændinger begrænser nedsiden

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Efter to sessioner med stigninger faldt råoliepriserne onsdag, da lagrene i USA steg mere end forventet i ugen, der sluttede fredag.

De private data fra American Petroleum Institute (API) viste, at olielagrene i landet steg med 1,64 millioner tønder i sidste uge.

Analytikere havde forventet, at råolielagrene i USA ville være steget med 900.000 tønder i sidste uge.

I skrivende stund var prisen på West Texas Intermediate-råolie på $70,94 pr. tønde, et fald på 1,1% fra forrige lukning. Brent-råolie på Intercontinental Exchange faldt over 1 % til $75,26 pr. tønde.

Stigende varelagre tynger priserne

Stigende lagre i USA har ramt oliepriserne onsdag, da markedet forventede en relativt mindre opbygning i sidste uge.

USA er verdens største producent af råolie. Produktionen i landet svinger omkring 13 millioner tønder om dagen.

I ugen, der sluttede den 11. oktober, steg produktionen til rekordhøje 13,5 millioner tønder om dagen i USA ifølge data fra Energy Information Administration (EIA).

I mellemtiden så raffinerede produkter træk med benzin og destillat brændselsolie, der faldt med henholdsvis 2 millioner tønder og 1,5 millioner tønder, viste API-dataene.

Den officielle regerings ugentlige opgørelsesdata for råolielagre i USA vil blive frigivet af EIA senere på onsdag.

Fokus på Mellemøsten

Usikkerheden omkring konflikten i Mellemøsten har understøttet råoliepriserne.

Styrken i priserne i tirsdags skyldtes manglen på noget resultat fra den amerikanske udenrigsminister Antony Blinkens seneste besøg i Israel, sagde Warren Patterson, chef for råvarestrategi hos ING Group.

“Der havde været håb om, at der efter drabet på Hamas-lederen Yahya Sinwar kunne ske en deeskalering i krigen,” tilføjede han.

Oven i dette fortsætter markedet med at vente på Israels svar på Irans angreb.

Patterson sagde:

Usikkerheden omkring, hvordan dette udspiller sig, ville lade spekulanter tøve med at shorte markedet, noget spekulanter havde været før denne seneste eskalering på grund af efterspørgselsbekymringer og et bearish 2025-udsigt.

Goldman Sachs ser en gennemsnitlig oliepris på $76/tønde i 2025

Tirsdag sagde Goldman Sachs, at de forventer, at råoliepriserne i gennemsnit vil være 76 USD pr. tønde i 2025.

Prognosen forudsætter et moderat overskud på markedet sammen med en betydelig reservekapacitet for olieproduktion blandt store medlemmer af Organisationen af olieeksporterende lande og allierede.

Reuters citerede Goldman Sachs i en rapport:

Samlet set ser vi stadig de mellemfristede risici for vores $70-85/tønde interval som tosidet, men skævt moderat til nedsiden på netto, da nedadgående prisrisici fra høj ledig kapacitet og potentielt bredere handelstariffer opvejer opsideprisen.

Investeringsbanken sagde, at den geopolitiske risikopræmie er begrænset på nuværende tidspunkt, da konflikten mellem Israel og Iran ikke har påvirket forsyningen fra regionen.

Den sagde dog også, at bekymringerne over forsyningen ville fortsætte, så længe krigen fortsætter i Mellemøsten, som er hjemsted for mere end halvdelen af verdens oliereserver.

Kina hæver importkvoten for råolie

Den kinesiske regering har øget 2025-kvoten for import af råolie for private raffinaderier med 6% år-til-år til 257 millioner tons, hvilket er lidt over 5,1 millioner tønder om dagen, ifølge ING Group.

Kina har hævet kvoten efter at have holdt den uændret i fire år i træk.

“Den højere kvote kommer efterhånden som ny raffineringskapacitet øges, mens kvoterne stadig kan justeres afhængigt af efterspørgsel og kapacitet,” sagde Patterson.

Raffinadevirksomheder, der ikke har importeret olie i de sidste to år, vil dog ikke få tildelt nogen kvoter.