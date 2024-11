Tokyo Metro-aktier stiger med 47% ved debut efter 348,6 milliarder yen børsnotering

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Tokyo Metro Co.’s aktier steg med 47 % i deres markedsdebut, åbnede ved 1.630 ¥ og toppede ved 1.768 ¥, hvilket er væsentligt over børsnoteringen på 1.200 ¥.

Det offentlige udbud rejste 348,6 milliarder ¥ (2,3 milliarder USD), hvilket er Japans største børsnotering siden SoftBank Corp.’s børsnotering i 2018.

Handlen blev overtegnet mere end 15 gange, hvilket signalerede robust efterspørgsel fra investorer.

Stærk børsnoteringsefterspørgsel trods forsigtig markedsstemning

Den overvældende respons afspejler investorernes tillid til Tokyo Metros stabile forretningsmodel.

“Vi mente, at børsnoteringsprisen var for lav, og dagsværdien ville være omkring 1.600 ¥,” sagde Taku Ito, chief equity fund manager hos Nissay Asset Management.

Ito understregede, at aktien er et pålideligt udbyttespil og tilbyder stabilitet på et volatilt marked, selvom der ikke forventes en hurtig værdistigning.

Detailinvestorer viser entusiasme, men udenlandsk interesse ventede

Mens detailinvestorinteressen var stærk, mener analytikere, at aktien kan stige yderligere, når udenlandske investorer får eksponering.

Mitsushige Akino, præsident for Ichiyoshi Asset Management, forudser, at aktierne kan stige med 13 % til omkring 2.000 ¥, især hvis Tokyo Metro er inkluderet i et større markedsindeks.

Regeringens reduktion af indsatser er i overensstemmelse med finanspolitiske genopretningsplaner

Børsnoteringen var en del af en bredere regeringsplan for at reducere den offentlige sektors gæld, et skridt påbudt af lovgivning, der kræver salg af Tokyo Metro-aktier inden marts 2028.

Efter udbuddet vil den japanske regering og Tokyo Metropolitan Government halvere deres ejerandele i selskabet.

Tokyo Metro forudser en vækst på 13 % i marts 2025

Med mere end 6,5 millioner daglige passagerer forventer Tokyo Metro, at nettoresultatet vil stige med 13 % til 52,3 milliarder ¥ inden regnskabsåret, der slutter i marts 2025.

Virksomheden forudser også en stigning på 18% i driftsindtægter fra sit transportsegment, drevet af et opsving i turisme og pendlertrafik. Ejendomsindtægter forventes dog at forblive stabile på omkring 4,5 mia.

Public service karakter kan begrænse den langsigtede rentabilitet

Mens Tokyo Metro nyder godt af mange passagerer, kan dens public service-forpligtelser begrænse fremtidig rentabilitet.

“Det vil være svært for Tokyo Metro at hæve priserne eller forfølge aggressive overskud,” sagde Naoki Fujiwara, senior fund manager hos Shinkin Asset Management.

Derudover tilbyder selskabets ejendomsprojekter begrænsede vækstmuligheder, hvilket tyder på et stabilt, men beskedent udsigter.

Første store børsnotering i seks år signalerer fornyet markedsmomentum

Børsnoteringen er en væsentlig udvikling for Japans børsnoteringsmarked og markerer det første større udbud i seks år.

Den stærke markedsdebut kommer på et tidspunkt, hvor nye noteringer i Japan har leveret gennemsnitlige gevinster på 34 % på den første handelsdag.

Med ni linjer og 180 stationer betjener Tokyo Metro næsten dobbelt så mange passagerer dagligt som New York Citys metro, hvilket understreger dens betydning for Japans infrastruktur.