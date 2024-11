TSMC afviser amerikansk undersøgelse af Huawei-chiphandel midt i rapporter

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) har bestemt afvist at være blevet undersøgt af amerikanske myndigheder på grund af deres forbindelser med Huawei, efter rapporter om, at dets chips blev fundet i den kinesiske teknologigigants produkter.

Verdens største kontrakt-chipproducent har understreget sin forpligtelse til at overholde alle relevante eksportkontrollove og afviser påstande om enhver igangværende amerikansk undersøgelse relateret til dens overholdelse.

“TSMC er en lovlydig virksomhed, og vi er forpligtet til at overholde alle gældende regler og regler, herunder eksportkontrol,” sagde en talsmand for virksomheden i en erklæring onsdag.

Dette svar fulgte en rapport fra The Information i sidste uge, som hævdede, at det amerikanske handelsministerium undersøgte, om TSMC havde leveret AI eller smartphone-chips til Huawei, hvilket potentielt overtrådte amerikanske eksportregler.

Chipproducenten præciserede, at den ikke havde leveret nogen chips til Huawei siden midten af september 2020, efter at det kinesiske firma blev placeret på en amerikansk handelssortliste i 2019 på grund af nationale sikkerhedsproblemer.

“Vi kommunikerer proaktivt med det amerikanske handelsministerium angående sagen i rapporten. Vi er ikke klar over, at TSMC er genstand for nogen undersøgelse på nuværende tidspunkt,” tilføjede talsmanden.

Undersøgelsen omkring TSMC’s handler med Huawei blev intensiveret, efter at Reuters rapporterede, at en af TSMC’s chips angiveligt blev fundet i et Huawei-produkt, hvilket gav anledning til bekymring om et potentielt brud på amerikanske eksportregler.

Denne opdagelse kom angiveligt frem, efter at teknologiforskningsfirmaet TechInsights demonterede en Huawei-enhed og identificerede en TSMC-chip i sit multi-chip-system.

TechInsights har dog ikke udgivet en formel rapport, og TSMC afviste at kommentere yderligere på sagen.

Den fornyede opmærksomhed på Huaweis adgang til avanceret halvlederteknologi følger efter virksomhedens udgivelse af en smartphone med en 5G-chip – teknologi, som USA havde til formål at begrænse.

Både det amerikanske handelsministerium og Huawei har endnu ikke reageret på anmodninger om kommentarer.

TSMC’s aktier blev ramt af nyheden og faldt 1,4% onsdag.