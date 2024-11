DoJ advarer Musk: million-dollar giveaway kan være ulovlig

Elon Musks giveaway på 1 million dollars pr. dag er blevet undersøgt, da det amerikanske justitsministerium (DOJ) advarer om, at det kan bryde føderale valglove.

Musk, der aktivt støttede Donald Trump i præsidentkapløbet mod Kamala Harris, lancerede dette initiativ gennem sin politiske aktionskomité, America PAC.

Giveawayen giver registrerede vælgere, der underskriver et underskrift til støtte for det første og det andet ændringsforslag, en chance for at vinde $1 million dagligt.

Denne indsats er rettet mod vælgere i syv afgørende svingstater: Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin og North Carolina.

Da valgdagen den 5. november nærmer sig, har konkurrencen udløst kontroverser og juridiske spørgsmål om dens overholdelse af amerikansk valglov, hvilket vækker bekymring blandt demokraterne og har givet anledning til opfordringer til en DOJ-undersøgelse.

Hvad er lovligheden af Elon Musks vælgeruddeling?

Kernen i DOJ’s bekymringer ligger i amerikanske love, der forbyder betaling for vælgerregistrering.

Disse love har til formål at forhindre unødig indflydelse i valgprocessen. Musks giveaway, selvom det er indrammet som et andragende-initiativ, kræver, at deltagerne er registrerede vælgere, hvilket skaber potentielle juridiske problemer.

DOJ’s Offentlige Integritetssektion nåede efter sigende ud til Musks America PAC og fremhævede muligheden for overtrædelser af føderal valglov.

Det specifikke tidspunkt for DOJ’s kommunikation er stadig uklart, og afdelingen har ikke kommenteret sagen offentligt.

Musk’s America PAC har gjort det klart, at konkurrencen har til formål at tiltrække over 1 million vælgere i centrale slagmarksstater.

Disse stater, der ofte er afgørende for valgresultatet, kan se betydelig indflydelse, hvis et betydeligt antal nye vælgere underskriver andragendet.

PAC har positioneret indsatsen som en kampagne for forfatningsmæssige rettigheder, især ytringsfrihed og retten til at bære våben.

Selvom der ikke kræves partitilhørsforhold for deltagerne, har begivenhedens timing og fokus på swingstater ført til kritik fra demokratiske ledere, der ser giveawayen som et forsøg på at styrke Trumps støttebase.

Er giveawayen ulovlig?

Mens nogle juridiske analytikere mener, at Musks konkurrence kan overtræde føderal lovgivning, tyder andre på, at den kan udnytte et juridisk smuthul.

Den amerikanske kodeks forbyder specifikt at tilbyde betaling for vælgerregistrering eller afstemning.

Juridiske eksperter som Paul Schiff Berman fra George Washington University hævder, at målretning mod registrerede vælgere kan bryde denne bestemmelse, hvilket potentielt kan udsætte Musk og America PAC for bøder eller fængsel, hvis de findes skyldige.

Adav Noti fra Campaign Legal Center gentog disse bekymringer og udtalte, at ordningen er underlagt civil eller strafferetlig håndhævelse af DOJ.

Musk har afvist beskyldninger om ulovlighed på den sociale medieplatform X (tidligere Twitter), og hævder, at konkurrencen er åben for alle vælgere, uanset partitilhørsforhold eller stemmestatus.

Som svar på stigende kritik ændrede America PAC konkurrencens vilkår og beskriver nu prisen som betaling for en rolle som talsmand.

Vinderne skal oprette videoer, der promoverer PAC’s dagsorden, og tilpasser betalingerne til salgsfremmende arbejde i stedet for vælgerregistrering.

På trods af denne justering mener nogle juridiske eksperter, at giveawayen stadig kan stå over for juridiske udfordringer, da forbindelsen til vælgerregistrering fortsat er et potentielt problem under valgloven.

Republikanske tidligere anklagere kræver handling fra DOJ

For at øge presset på DOJ har en gruppe republikanske tidligere anklagere opfordret ministeriet til at undersøge konkurrencen med henvisning til potentielle overtrædelser af statslige og føderale love.

De hævdede, at sådanne aktiviteter, især så tæt på et valg, kræver kontrol på trods af en generel modvilje blandt de retshåndhævende myndigheder til at handle i valgrelaterede spørgsmål nær afstemningsdagen.

Deres brev understreger konkurrencens hidtil usete karakter i moderne amerikansk politisk historie og fremhæver dens potentielle indvirkning på vælgeradfærd i vigtige kampstater.

Når valgdagen nærmer sig, kan udfaldet af denne juridiske tvist få betydelige konsekvenser for Musks politiske indflydelse og America PAC’s operationer.

Hvis DOJ forfølger formelle handlinger, kan sagen skabe præcedens for, hvordan valglovgivningen finder anvendelse på ukonventionelle indsatser for vælgerengagement.

For nu fortsætter kontroversen med at udfolde sig, hvor demokrater og juridiske eksperter nøje overvåger enhver udvikling.

Hvorvidt Musks giveaway vil få juridiske konsekvenser eller lykkes med at nå sine vælgermål er fortsat usikkert.