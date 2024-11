Ethereum L2-skaleringsløsning Base for at introducere fejlbeviser den 30. oktober

Base, en Ethereum Layer 2 (L2) skaleringsløsning, skal implementere en betydelig opgradering med introduktionen af fejlbeviser den 30. oktober 2024.

Denne forbedring, annonceret den 24. oktober, vil markere en kritisk milepæl i Bases rejse mod decentralisering, hvilket giver brugerne mulighed for at overvåge og tilladelsesløst udfordre ugyldige tilbagetrækninger uden behov for en centraliseret tredjepart.

Kommende fejlbeviser på Base

De kommende fejlbeviser har til formål at fremme et mere decentraliseret miljø inden for basisøkosystemet, hvilket forbedrer valideringsprocessen for L2-tilstandsændringer.

Traditionelt var outputforslag begrænset til en centraliseret forslagsstiller, hvilket begrænsede samfundets deltagelse i systemet.

Men med den nye implementering vil enhver deltager have mulighed for at fremsætte påstande om Bases nuværende tilstand, og derved eliminere afhængigheden af en enestående autoritet.

Fejlbeviser vil introducere to væsentlige muligheder: tilladelsesløse outputforslag og tilladelsesløse udfordringer til disse forslag.

Disse ændringer styrker brugerne ved at gøre det muligt for dem at trække midler fra base til lag 1 (L1) uafhængigt, og derved minimere de risici, der er forbundet med centraliseret kontrol.

Opgraderingen vil også gennemgå tilbagetrækningsprocessen og gå over til en model, der inkorporerer bevis og færdiggørelse gennem fejlbevissystemet.

Den tidligere kontrakt, der administrerer outputforslag, kendt som ‘L2OutputOracle’, vil blive erstattet af ‘DisputeGameFactory’.

Dette skift forventes at øge sikkerheden og integriteten af Bases statsovergangsproces.

For brugere, der i øjeblikket er i gang med at hæve penge, er det vigtigt at bemærke, at udbetalinger, der er påbegyndt før opgraderingen, stadig vil kræve en 7-dages udfordringsperiode før færdiggørelse.

Tilbagetrækninger, der udføres under eller efter opgraderingen, vil også overholde fejlbevissystemet, hvilket typisk tager omkring 7 dage at afslutte, men kan muligvis støde på forsinkelser, hvis der opstår udfordringer.

Som forberedelse til denne overgang er brooperatører på Base Mainnet blevet opfordret til at informere deres brugere om den kommende fejlbevisintegration og til at opdatere deres brologik for at tilpasse sig de nye L1-kontrakter.

De nødvendige kontraktopgraderinger vil blive udført atomært, hvilket sikrer, at alle berørte L1-kontrakter opgraderes i en enkelt transaktion, der ikke kræver handling fra nodeoperatører.

Base har fået betydelig opmærksomhed siden lanceringen i juli 2024, og har positioneret sig som en lovende spiller i Layer 2-landskabet.

Vedtagelsen af fejlbeviser forventes at opbygge tillid i fællesskabet, øge brugerinddragelsen og realisere Bases langsigtede vision om at blive et decentraliseret knudepunkt for blockchain-applikationer.

Da Base-teamet samarbejder tæt med Optimism for at sikre en gnidningsløs integration, står den kommende fejlsikringsmekanisme til at ændre landskabet af Ethereum Layer 2-løsninger markant, hvilket baner vejen for øget sikkerhed og samfundsdeltagelse.