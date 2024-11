Guld svæver tæt på rekordhøjder midt i geopolitiske spændinger; palladiumstigninger på sanktionsrisici

Priserne på vigtige ædelmetaller handlede i grønt torsdag, da stigende geopolitiske spændinger i Mellemøsten gav næring til sikre havns køb blandt investorer.

Guld- og sølvpriserne svævede tæt på deres seneste højdepunkter, da Israel optrappede sine kampe mod Iran-støttede Hizbollah i Gaza og Libanon.

Rapporter hævdede, at et israelsk angreb ramte den syriske hovedstad Damaskus torsdag, hvilket øgede frygten for en yderligere eskalering af spændingerne i regionen.

Desuden sagde USA efter sigende, at Nordkorea for første gang har sendt 3.000 soldater for at hjælpe Rusland i dets krig mod Ukraine.

Guld understøttet af sikre tilflugtssteder

Markedet venter stadig på Israels svar på Irans angreb den 1. oktober.

Handlende mener, at Israels gengældelse mod Iran vil eskalere den igangværende konflikt på en frygtelig måde.

Dette er bullish for guld, da investorer har en tendens til at købe mere af det ædle metal i tide med tvang på grund af dets værdi til havn.

I mellemtiden ser den amerikanske republikanske kandidat Donald Trump ud til at få et forspring i forhold til vicepræsident Kamala Harris ved det kommende valg.

En Trump-sejr kan øge efterspørgslen efter det gule metal som et sikkert tilflugtssted på grund af hans radikale holdning til told og andre emner.

HSBC’s råvareanalytikere sagde i en note:

Den opadgående bane på kort sigt viser ingen tegn på lempelse. Guldpriserne kan blive endnu højere på kort sigt og ind i 2025, men stigningen kan blive overbelastet og muligvis bremses, når renterne på USD og USA forbliver stabile.

Store centralbanker sænker renten

Onsdag sænkede Bank of Canada sin kontantrente med 50 basispoint.

Lavere renter lover godt for råvarer som guldbarrer og palladium, da de er ikke-afkastende metaller.

Markedet forventer også, at Den Europæiske Centralbank vil sænke renten med 50 bps i december, hvilket understøtter højere råvarepriser.

“Med renter sat til at falde hurtigt over hele kloden, bør guld drage fordel, da dette vil øge dets attraktivitet som et ikke-rentebetalende aktiv,” sagde Fxstreet.com i en rapport.

I mellemtiden forventer handlende, at den amerikanske centralbank vil sænke renten med 25 bps på sit politiske møde i november.

Ifølge CME FedWatch har handlende prissat en 92,9% sandsynlighed for en rentenedsættelse på 25 bps i november.

Sølv tager fart

Sølvpriserne på COMEX har nået et nyt 12-årigt højdepunkt i de sidste par sessioner, priserne svinger i øjeblikket omkring $35 per ounce niveau.

Zain Vawda, markedsanalytiker hos OANDA, sagde i en note:

Sølv handles i midten af 34’erne i øjeblikket, og markedsanalytikere bemærker, at der kan være flere gevinster i vente.

Sølv er ikke kun et ædelmetal, men også et industrielt metal.

Det bruges i et væld af elektroniske produkter fremstillet i dag, og stigningen i teknologien vil kun øge efterspørgslen efter varen.

“I betragtning af den fysiske mangel, der allerede er til stede på sølvmarkederne, er der en enorm mulighed for, at rallyet kan fortsætte,” tilføjede Vawda.

Ser du på nedenstående diagram, kan du se den enorme uoverensstemmelse mellem efterspørgsel (blå linje) og udbud (hvid linje), som jeg forventer vil understøtte priserne fremover. Source: Market Pulse

Palladiumpriserne stiger

Palladium-futures er steget kraftigt i løbet af de sidste to sessioner efter rapporter om, at USA bad G-7-medlemmer om at overveje at indføre sanktioner mod russisk palladium og titanium.

“Det kan dog være svært at overbevise andre nationer om at indføre sanktioner mod russisk palladium i betragtning af dets dominans som en global leverandør, der udgør omkring 40% af den globale forsyning,” sagde analytikere fra ING Group i et notat.

I skrivende stund var december-palladiumkontrakten på New York Mercantile Exchange på $1.145,03 per ounce, en stigning på 7,5% fra den forrige lukning.