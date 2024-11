Hvad forventer IMF om de globale økonomier for 2024 og 2025?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Den Internationale Valutafond (IMF) har for nylig udgivet en række opdateringer til sine World Economic Outlook, der kaster lys over den seneste udvikling i alle økonomier rundt om i verden.

I spidsen er to kritiske økonomier: USA og Kina.

Efterhånden som den amerikanske økonomi viser sig at være modstandsdygtig over for en stramning af pengepolitikken, er Kinas økonomiske momentum aftagende, tynget af interne udfordringer.

Mens IMF stadig giver et relativt optimistisk perspektiv om den samlede globale økonomiske præstation, har de også rejst nogle betydelige risici og muligheder, som kan forme de næste par år.

Er USA stadig motoren bag global vækst?

I sin seneste prognose hævede IMF sin BNP-vækstfremskrivning for 2024 for USA fra 2,6 % til 2,8 %, hvilket gør den til den stærkeste blandt udviklede økonomier.

Denne stigning er hovedsageligt drevet af robuste forbrugsudgifter, drevet af stigende lønninger og et stramt arbejdsmarked.

USA har formået at navigere gennem høj inflation uden at kaste sig ud i en recession, en bedrift, som IMF beskriver som en “blød landing”.

Disse positive udsigter tyder på, at Federal Reserves pengepolitiske stramning ikke har afsporet den økonomiske aktivitet så meget, som nogle havde frygtet.

Modstandsdygtigheden i det amerikanske forbrugerforbrug er en nøglesøjle, der understøtter denne vækst.

På trods af tidligere bekymringer om virkningen af højere renter, fortsætter amerikanske husholdninger med at drive økonomisk aktivitet.

Denne styrke har hjulpet USA til at fastholde sin rolle som stabiliserende kraft i en global økonomi ellers præget af usikkerhed.

Ifølge IMF’s cheføkonom, Pierre-Olivier Gourinchas, er risikoen for en recession i USA nu formindsket, forudsat at der ikke kommer skarpe stød til økonomien.

Men selvom udsigterne er positive, er de ikke uden udfordringer.

Det kommende amerikanske præsidentvalg tilføjer betydelig usikkerhed til økonomiens udsigter. Begge kandidater har diskuteret betydelige toldsatser på kinesisk import, hvor tidligere præsident Donald Trump foreslår stejle afgifter på op til 60%.

IMF har advaret om, at sådanne protektionistiske foranstaltninger kan skade både USA og den globale økonomi og reducere den samlede BNP-vækst med så meget som 0,8 % i 2025, hvis tarifferne eskalerer.

Hvorfor taber Kina momentum?

I modsætning til de positive amerikanske udsigter forventes Kinas økonomiske vækst at aftage betydeligt.

IMF nedjusterede sin 2024-prognose for Kina til 4,8 %, ned fra et tidligere estimat på 5 %.

Årsagerne er mange: et kæmpende ejendomsmarked, lav forbrugertillid og stimuleringsforanstaltninger, der endnu ikke har haft en væsentlig effekt.

På trods af de seneste tiltag fra People’s Bank of China for at øge udlånet, har IMF ikke indarbejdet disse foranstaltninger i sine fremskrivninger, med henvisning til mangel på detaljer og umiddelbare virkninger.

Kinas udfordringer er dybt rodfæstede. Landet står over for en krise i ejendomssektoren, der har udhulet en vigtig kilde til husholdningernes rigdom, hvilket yderligere dæmper forbrugernes forbrug. Mens Kina traditionelt har været afhængig af eksport for at drive væksten, har en svag indenlandsk efterspørgsel ført til en større afhængighed af eksterne markeder. Denne afhængighed er dog ikke uden risici, især da den globale efterspørgsel fortsat er usikker.

Både den amerikanske finansminister Janet Yellen og Gourinchas understreger vigtigheden af at øge den indenlandske efterspørgsel i Kina.

Ifølge Gourinchas er det makroøkonomiske faktorer, snarere end industripolitikker, der driver Kinas nuværende handelsoverskud.

IMF mener, at for at rette op på disse ubalancer er Kina nødt til at udvikle stærkere sociale sikkerhedsnet og løse de strukturelle problemer i sin økonomi, såsom problemer i ejendomssektoren.

Et stærkere fokus på at øge forbruget kan hjælpe Kina med at skifte væk fra sin afhængighed af eksport og afbøde noget af det pres, der er opbygget i løbet af det seneste år.

Hvad med resten af verden?

Globalt forventer IMF en vækst på 3,2 % for både 2024 og 2025, lidt lavere end sine skøn i juli.

Disse udsigter dæmpes af en blanding af muligheder og risici på tværs af regioner.

Latinamerika har f.eks. oplevet en opjustering af vækstprognosen, hvor Brasiliens udsigter er blevet forbedret på grund af et stærkt privat forbrug og investeringer.

Brasiliens økonomi forventes at vokse med 3 % i 2024, en væsentlig opgradering fra tidligere estimater.

Andre regioner klarer sig dog ikke så godt.

Eurozonen forventes at vokse med blot 0,8 % i 2024, med fortsat udfordringer i Tysklands fremstillingssektor og Italiens økonomiske aktivitet.

Japan står også over for en nedgang i sine vækstudsigter, hvor IMF reducerer sin 2024-prognose til 0,3 % på grund af forsyningsafbrydelser og aftagende post-pandemiske turismefordele.

På trods af disse nedjusteringer forventer IMF et opsving for Japan i 2025, drevet af stigende reallønninger og stærkere forbrugerforbrug.

Emerging markets som Indien forbliver lyspunkter i den globale økonomi.

IMF forventer, at Indiens BNP vil vokse med 7 % i 2024, hvilket fastholder sin position som en af de hurtigst voksende store økonomier.

Dette skyldes til dels et skift i globale produktionstendenser, da flere virksomheder søger at diversificere deres forsyningskæder væk fra Kina.

Men selvom Indiens samlede vækst forbliver stærk, er der fortsat udfordringer med at sikre, at denne vækst kommer den bredere befolkning til gode.

Hvad er de vigtigste risici og muligheder?

Samlet set ser de globale økonomiske udsigter ud til at være stabile, men med nogle omgivende trusler.

IMF har identificeret flere potentielle risici, der kan underminere vækstudsigterne, herunder geopolitiske spændinger, handelskonflikter og volatilitet på de finansielle markeder.

Forholdet mellem USA og Kina er fortsat særligt afgørende, hvor told- og handelspolitikker sandsynligvis vil påvirke ikke kun de bilaterale forbindelser, men også det bredere globale økonomiske landskab.

Derudover er IMF bekymret over den stigende globale gæld, som er sat til at nå 100 billioner dollars ved udgangen af 2024. Dette repræsenterer en kritisk udfordring for mange økonomier, især dem med begrænset finanspolitisk plads.

IMF råder lande til at stabilisere gældsdynamikken og forfølge en omhyggelig finanspolitisk konsolidering for at undgå pludselige markedsdrevne tilpasninger.

Som Gourinchas bemærker, “at udskyde tilpasningen vil kun betyde, at der i sidste ende er behov for en større korrektion,” hvilket understreger behovet for proaktiv økonomisk styring.

Der er også muligheder midt i disse udfordringer. For lande som Brasilien kan fortsatte investeringer i infrastruktur og sociale programmer hjælpe med at opretholde væksten.

For Kina kan et skift i retning af forbrugerstyret vækst afhjælpe noget af dets økonomiske pres og give en mere afbalanceret vej fremad.

IMF ser også potentiale i globale bestræbelser på at omstille sig til grøn energi, hvilket kan skabe nye vækstmuligheder for økonomier, der er villige til at investere i bæredygtige teknologier.

Vejen frem

De globale økonomiske udsigter for 2024 vil i høj grad afhænge af, hvordan nøglelande håndterer deres udfordringer, især med politisk usikkerhed i horisonten.

USA er i en stærk position, men det kommende præsidentvalg kan omforme handels-, skatte- og miljøpolitikker samt landets holdning til de igangværende geopolitiske konflikter.

I mellemtiden må Kina tackle dybere problemer på sit ejendomsmarked og finde måder at øge forbrugernes forbrug, hvis det ønsker at opretholde stabilitet.

Ser man længere frem til 2025, ser IMF en lille forbedring, hvor den globale vækst forventes at stige til 3,2 %.

Alligevel afhænger dette af landenes evne til at tilpasse sig skiftende forhold.

USA skal balancere sin finanspolitik, mens Kina skal gøre reelle fremskridt med indenlandske reformer.

Regioner som Europa og Japan bliver også nødt til at fokusere på deres strukturelle problemer for at holde trit.

Uanset om 2024 markerer en stabil vej mod bedring eller et år med øgede risici, vil forme banen ind i 2025 og derefter.