Bitcoin-tilhænger Michael Saylor går ind for et inkluderende økosystem, der omfatter alle frihedsberøvelsesmuligheder for Bitcoin.

MicroStrategys administrerende formand mødte dog kritik fra cryptocurrency-fællesskabsledere efter kommentarer, der så ud til at udfordre brugere, der selv varetager Bitcoin.

Saylor foreslog, at “krypto-anarkister”, der udelukkende modsætter sig institutionel opbevaring, underminerede Bitcoins regulatoriske sikkerhed og udbredte adoption.

Hans bemærkninger fik tilbageslag fra figurer som ShapeShift-grundlæggeren Erik Voorhees og Ethereums Vitalik Buterin, hvor Buterin især kaldte Saylors syn på forældremyndigheden “bat shit sindssygt.”

Uden direkte at adressere kritikken delte Saylor et opslag den 23. oktober, der understøttede ideen om, at brugere skal have frihed til at vælge, hvordan deres Bitcoin skal opbevares.

Han talte for accept af alle tilgængelige forældremyndighedsmuligheder baseret på individuelle præferencer.

Selvforvaring har været et kerneprincip i kryptovalutasamfundet siden Bitcoins oprettelse. Bevægelsen opstod fra en mistillid til traditionelle institutioner og et ønske om at adskille penge fra statskontrol.

Femten år efter Bitcoins lancering har innovationer som spot BTC ETF’er åbnet op for nye måder at holde kryptovalutaen på. Mens ETF’er har støttet global adoption, er kravet om selvforsorg fortsat stærkt.

Diskussioner om decentral lagring af aktiver som Bitcoin er intensiveret i 2024, hvor tilhængere hævder, at det er det bedste forsvar mod censur og centraliserede fejl.

MicroStrategys Bitcoin-beholdning

MicroStrategys aggressive Bitcoin-opkøbsstrategi har gjort det til en stor spiller inden for Bitcoin-ejerskab blandt offentlige virksomheder.

Lige nu har firmaet omkring 252.220 BTC til en værdi af omkring 16,89 milliarder dollars, hvilket repræsenterer 1,201% af den samlede Bitcoin-forsyning i omløb.

Siden det første køb af 21.454 BTC i august 2020, har MicroStrategy støt øget sine beholdninger og oversteg 91.000 BTC i midten af 2021.

I januar 2022 var dets samlede beløb fordoblet til 125.051 BTC, hvilket viser virksomhedens langsigtede tillid til Bitcoin.

Mellem november 2023 og juli 2024 udvidede firmaet sine beholdninger fra 152.400 BTC til 226.500 BTC, hvilket understreger dets fortsatte tro på Bitcoins potentiale.

Blot i sidste måned tilføjede MicroStrategy yderligere 25.720 BTC, hvilket yderligere styrkede sin position i den digitale valuta.