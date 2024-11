PolitiFi meme-kryptoer i dag: Kamala Harris’ KAMA overstråler tokens med Trump-tema

Mens valget i USA nærmer sig november, har cryptocurrency-entusiaster flyttet fokus til tokens med politisk tema.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

I mellemtiden toppede Kamala Horris (KAMA) hitlisterne i det seneste døgn og fik 23 %, mens Trump-associerede memes, MAGA, TREMP og STRUMP viste blandede præstationer.

Advertisement

Tendensen vakte interesse i kryptosamfundet, da KAMA’s outperformance kommer, da Donald Trumps sandsynlighed for at vinde kommende valg forblev høj forud for den længe ventede politiske begivenhed.

Polymarket-data viser, at Trump har en chance på 62 % for at besejre Democtrats Kamala Harris.

PolitiFi tokens udsigter

Copy link to section

Kamala Horris dukker op

Copy link to section

KAMA oplevede et bemærkelsesværdigt hop fra $0,005515 til $0,0068 – en stigning på 23,30% i løbet af de sidste 24 timer.

Altcoinen handles til $0,0062 efter afkøling fra de daglige toppe.

I mellemtiden så den seneste uptick, at Kamala Horris brød ud af et faldende trekantsetup, hvilket bekræftede en stabil bullish styrke.

Styrket momentum, efterhånden som den amerikanske politiske scene varmes op i de næste par dage, kan drive KAMA mod $0,0079 – et 27% opsving i forhold til de nuværende priser.

Ikke desto mindre kan formindskede chancer for, at Kamala Harris besejrer Trump i de kommende dage, ugyldiggøre KAMAs forventede opside. Altcoinen kunne falde til $0,0054, før du overvejer det næste træk.

Trump-token viser blandede præstationer

Copy link to section

I mellemtiden blinkede digitale mønter med Trump-tema med blandede signaler i løbet af det sidste døgn. MAGA (TRUMP) har iscenesat en solid genoplivning efter sidste uges 40% nedtur. Det steg mere end 10% i de sidste 24 timer for at handle til $3,34.

I mellemtiden udstråler andre Donald Trump meme-tokens bemærkelsesværdig bearishness. MAGA Hat, TREMP og STRUMP kæmper for at komme tilbage efter at have mistet op til 30% af deres værdi den foregående uge, ifølge Coingecko.

Tekniske indikatorer viser, at MAGA (TRUMP) muligvis ikke kan opretholde sin nuværende optrend.

Moving Average Convergence Divergence og Relative Strength Index bekræfter bjørnedominans for TRUMP.

Desuden handler alt under 20 og 50 eksponentielle glidende gennemsnit, hvilket understreger salgspresset.

MAGA, med $147,36 millioner i markedsværdi, er Bitcoin af Trump-linkede meme-kryptoer.

Således vil dens ydeevne i høj grad påvirke prishandlinger i TREMP, MAGA Hat og STRUMP.

Kryptoer med politisk tema forbliver klar til øget volatilitet, efterhånden som valget nærmer sig.

Altcoins vil sandsynligvis afspejle deres respektive kandidats resultat, dumpe på et tab og pumpe på sejren.

Det kommende amerikanske valg er fortsat afgørende for udformningen af kryptovalutamarkedet.

Sektoren har lidt på grund af uklare regler i de seneste år, og Donald Trump lover at ændre det fænomen.

Desuden viste Kamala Harris interesse for krypto på det seneste, et skridt, der potentielt tiltrak kampagnedonationer til en værdi af $10 millioner fra Ripple-medstifter Chris Larsen.

I mellemtiden vil entusiaster se, hvordan PolitiFi-kryptovalutaer klarer sig i dagene, der fører til den 5. november og efter det amerikanske valg.