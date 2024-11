Guld og kobber glider som dollarfirmaer; palladium udvider gevinster

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Guldpriserne faldt fredag som en stærkere dollar, og stigningen i statsrenterne tyngede investorernes stemning.

Selvom guld handlede i minus i fredags, var priserne stadig på vej til at skære nogle milde ugentlige stigninger.

Dette vil markere den tredje uge i træk med gevinster for guld.

Andre ædle metaller såsom palladium forlængede sine store gevinster fra den forrige session på grund af risiko for forsyning.

Blandt industrimetaller faldt kobberfutures på London Metal Exchange kraftigt med en halv procent.

Guld understøttet af sikker efterspørgsel

Selvom guldpriserne falder, er det gule metal understøttet af geopolitiske spændinger og usikkerhed omkring det amerikanske præsidentvalg.

I Mellemøsten har eskalerende spændinger øget strømmen af sikre tilflugtssteder for guld.

Reuters rapporterede fredag, at tre libanesiske journalister blev dræbt af en bombning af et gæstehus, der blev brugt af medlemmer af den internationale presse.

Det sker midt i den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinkens besøg i Doha, hvor han efter planen skal møde repræsentanter fra Israel og Qatar.

Men den højtstående Hamas embedsmand Osama Hamdan fortalte det libanesiske pro-Hizbollah nyhedsbureau Al-Mayadeen, at der ikke var nogen ændring i gruppens holdning.

I skrivende stund var den mest aktive december-guldkontrakt på COMEX $2.741,60 per ounce, et fald på 0,3% fra den forrige lukning.

Amerikansk valg holder handlende på tæerne

Tilføjelse til rækken af udviklinger i Mellemøsten er nyheden om, at den republikanske kandidat Donald Trump er på vej frem i sin kamp med vicepræsident Kamala Harris.

Ifølge rapporter er Trump foran i nøglestater som Wisconsin og North Carolina.

“Dette tyder på, at han har en god chance for at vinde det amerikanske præsidentvalg,” sagde Joaquin Monfort, forfatter på Fxstreet.com, i en note.

“En Trump-sejr ville forstyrre den eksisterende geopolitiske orden og potentielt øge sikre tilflugtssteder på trods af hans påstande om at afslutte konflikter verden over i løbet af få dage,” sagde Monfort.

Kobber falder på stærk dollar

Kobberpriserne på LME faldt fredag og var sat til en fjerde uge i træk med tab.

En stærkere dollar gør råvarer prissat i dollaren dyrere for indehavere af andre valutaer, hvilket begrænser efterspørgslen.

Kobberhandlere var også i tvivl om, hvorvidt Kinas seneste stimuleringsforanstaltninger kunne understøtte efterspørgslen efter det røde metal hos en af topforbrugerne.

Et møde i Kinas Nationale Folkekongres, som skulle give flere signaler om stimuleringsforanstaltninger, er blevet forsinket til november fra slutningen af oktober, ifølge en Reuters-rapport.

I skrivende stund var den tre-måneders kobberkontrakt på LME på $9.533,50 per ton, et fald på 0,4% fra den forrige lukning.

Palladium udvider gevinster

Terminkontrakter på palladium steg for anden handelsdag i træk fredag som risici for at levere boostede følelser i markedet.

Ifølge informerede kilder er den amerikanske regering indstillet til at opfordre resten af G7 til at indføre sanktioner mod russisk palladium.

Dette har understøttet prisstigningen.

Palladiumkontrakten på New York Mercantile Exchange sprang til tider med 9% torsdag for at nå sit højeste niveau siden december sidste år. På nuværende tidspunkt var priserne 0,4% højere til $1.168 pr. ounce.

Rusland har en dominerende stilling på palladiummarkedet, hvor ét selskab leverer 40 % af verdens mineforsyning, ifølge Commerzbank AG.

Barbara Lambrecht, råvareanalytiker hos Commerzbank, sagde i en note:

EU, som importerer omkring halvdelen af sit palladium, opnåede omkring en tredjedel af sin import fra Rusland i 2021. Andelen er sandsynligvis faldet, men vil sandsynligvis forblive betydelig.