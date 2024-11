Paik Jong-won, en kok, der er blevet restauratør med nyvundet global berømmelse, skal offentliggøre sin restaurantfranchise i denne uge, hvilket giver håb for Sydkoreas kæmpende børsnoteringsmarked.

Børsnoteringen af Theborn Korea , restaurantkæden grundlagt af Paik, kommer på et kritisk tidspunkt, da Sydkoreas børsnoteringsaktivitet er faldet i løbet af de seneste år.

Denne børsnotering forventes at rejse op til 84 milliarder won ($61 millioner) i det øvre prisinterval, hvilket potentielt værdisætter virksomheden til 405 milliarder won.

Børsnoteringen giver en sjælden mulighed for investorer til at udnytte den voksende appel fra det koreanske køkken, drevet af den globale bølge af K-kultur.

Paik Jong-won: Fra kendt kok til forretningsmogul

Paik, kendt som “Gordon Ramsay fra Sydkorea”, opnåede international anerkendelse gennem sin optræden på Culinary Class Wars – et Netflix-show, der toppede streamingplatformens globale ikke-engelske tv-diagram.

Hans voksende medietilstedeværelse, sammen med hans YouTube-kanal med 6,6 millioner abonnenter, har styrket hans status som et kulturelt ikon og kulinarisk innovator.

Theborn Korea blev grundlagt i 1994 og driver mere end 2.900 restauranter under 25 mærker, herunder populære navne som Paik’s Coffee og Hong Kong Banjum.

Virksomhedens mangfoldige portefølje og overkommelighedsfokuserede strategi har gjort det til en fast bestanddel i Sydkoreas spisescene.

Kan Paiks børsnotering vende udviklingen for Sydkoreas børsnoteringsmarked?

Børsnoteringen ankommer på et afgørende tidspunkt for Sydkoreas aktiemarked, som har kæmpet i de seneste år.

Indtil videre i 2024 har børsnoteringer i landet rejst 1,23 milliarder dollars – mere end det samlede beløb, der blev rejst i 2023, men langt fra de 15,2 milliarder dollars, der blev rejst i 2021.

Børsnoteringen af Theborn Korea kunne sprøjte liv i markedet, som for nylig oplevede et tilbageslag, efter at onlinelångiveren K Bank trak sin børsnotering tilbage på grund af svag efterspørgsel.

Analytikere mener, at Paiks børsnotering tilbyder en unik appel ved at forbinde med både indenlandske og internationale trends i fødevareindustrien.

“Denne børsnotering griber direkte ind i den stigende popularitet af det koreanske køkken, som er blevet en kulturel eksportvare takket være K-kulturbølgen,” sagde en markedsanalytiker.

IPO sigter mod midler til ekspansion og opkøb

Theborn Korea sigter mod at bruge børsnoteringsprovenuet til at udvikle nye menuer, investere i andre virksomheder og forfølge fusioner og opkøb.

IPO-prisen er sat inden for et interval på 23.000 til 28.000 won pr. aktie, hvor Korea Investment & Securities Co. og NH Investment & Securities Co. administrerer salget.

På trods af buzzen er der stadig udfordringer. Sydkoreas aktiemarked har været et af de svageste resultater globalt, og det vil være afgørende at tiltrække investorernes tillid.

Børsnoteringen af Theborn Korea ses som en klokke for, om landets børsnoteringsmarked kan vende tilbage.

Netflix-effekten: Global buzz og lokal effekt

Paiks stigning i popularitet falder sammen med succesen med Culinary Class Wars , som har revitaliseret Sydkoreas restaurantindustri. Showet har henledt opmærksomheden på kokke som Paik og øget gangtrafikken på deres restauranter.

Virale øjeblikke fra showet, inklusive unikke opskrifter og madlavningsudfordringer, har yderligere vakt offentlig interesse.

Tidspunktet for børsnoteringen stemmer godt overens med denne tendens, hvilket giver investorerne en chance for at udnytte den nyfundne interesse for sydkoreansk mad.

Se fremad: Genoplivning eller flygtig mulighed?

Mens Theborn Koreas børsnotering giver et glimt af håb, står Sydkoreas aktiemarked stadig over for udfordringer. Markedsvolatilitet, træg økonomisk vækst og forsigtig investorfølelse kaster fortsat en skygge.

Analytikere antyder, at succesen med Paiks børsnotering kunne inspirere andre virksomheder til at følge trop og hjælpe med at genoplive markedet.

“Denne børsnotering repræsenterer mere end blot en børsnotering. Det er en test af, om markedet kan komme sig og tiltrække nye investeringer,” bemærkede en markedsekspert.

Børsnoteringen kan også bane vejen for, at Sydkoreas fødevaresektor får større international opmærksomhed, yderligere understøttet af Paiks personlige brand og K-kulturbølgen.