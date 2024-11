Ratan Tata, en af de mest ærede forretningsmagnater i historien, døde for nylig i Mumbai og efterlod sig en arv, der elskes af millioner.

Mens verden sørger over hans tab, har hans vilje vakt nysgerrighed og har vist sig at være lige så bemærkelsesværdig som manden selv.

Ifølge The Times of India byder Tatas testamente på en rørende gestus for hans loyale schæferhund, Tito.

En del af hans rigdom er blevet øremærket til at yde “ubegrænset” omsorg for Tito, med hans mangeårige kok, Rajan Shaw, udnævnt til at overvåge det elskede kæledyrs velbefindende.

Tatas generøsitet stopper ikke der.

Med en ejendom til en værdi af over 10.000 crore Rs, udvider hans testamente også støtte til hans fond, hans bror Jimmy Tata, hans halvsøstre Shireen og Deanna Jejeebhoy og betroede huspersonale – hvilket fremhæver de personlige forbindelser og værdier, der formede hans ekstraordinære liv.

Hund, husets personale, finder omtale i Tatas testamente

Titos omsorg er garanteret at opretholde den levestandard, han nød under Tatas liv, hvilket afspejler båndet mellem Tata og hans elskede kæledyr.

Tatas kærlighed til Tito er ingen hemmelighed. Adopteret for omkring fem eller seks år siden efter bortgangen af Tatas tidligere hund af samme navn, blev Tito en velkendt følgesvend i Tatas Colaba-bolig, Halekai.

Tatas testamente omfatter også forsyninger til hans mangeårige huspersonale, som har støttet ham gennem hele hans personlige og professionelle liv.

Hans butler, Subbiah, som tjente ham i over tre årtier, er blandt modtagerne.

Ratan Tata var efter sigende kendt for at købe designertøj til sit huspersonale, inklusive Shaw og Subbiah under sine udenlandsrejser.

De er blevet anerkendt for deres loyalitet og dedikation, hvor Tata sikrede deres velbefindende efter hans bortgang.

Shantanu Naidu, en mangeårig associeret med Ratan Tata, forventes at modtage et stykke af den afdøde industrimands testamente på 10.000 crore Rs, sagde TOI-rapporten.

Ydermere opgav tycoonen sin andel i Naidus kammeratskabsprojekt, Goodfellows, og gav afkald på Naidus oversøiske uddannelsesudgifter.

Størstedelen af rigdommen reserveret til filantropiske sysler

Mens den særlige bestemmelse for Tito har vakt opmærksomhed, er langt størstedelen af Ratan Tatas ejendom øremærket til velgørende fonde og truster.

Et centralt træk ved testamentet er overførslen af Tatas 0,83 % af aktierne i Tata Sons, holdingselskabet i Tata Group på 165 milliarder dollar, til Ratan Tata Endowment Foundation (RTEF).

Etableret i 2022 som en Section 8-virksomhed med fokus på almennyttige formål, er RTEF indstillet til at modtage størstedelen af Tatas anslåede 10.000 crore-ejendom.

Tata Sons-formand N Chandrasekaran forventes at lede fonden og fortsætte Tatas vision for social velfærd og service.

Kendt for sit engagement i filantropi, er Tatas allokering af sin rigdom til velgørenhed i overensstemmelse med Tata-familiens mangeårige tradition for at bruge deres aktiver til at støtte sociale formål.

Arven fra Halekai House og andre vigtige aktiver

Tatas ejendom omfatter en række aktiver, fra en værdifuld 2.000 kvadratmeter stor strandbungalow i Alibaug til betydelige faste indskud på over 350 crore INR.

Tatas primære bolig, Halekai i Colaba, hvor han boede indtil sin bortgang, ejes af Ewart Investments, et datterselskab af Tata Sons.

Hjemmet, designet af Tata selv, har sentimental værdi, men dets fremtidige ejerskab vil blive bestemt af Ewart.

Tatas Alibaug-ejendom og et Juhu-hus ved stranden er også med i hans ejendom.

Juhu-huset, arvet af Tata og hans familie, har forblevet lukket i over to årtier, og insidere tyder på, at der kan være planer om at sælge det.

Tatas omfattende bilsamling, bestående af 20 til 30 luksusbiler, er i øjeblikket placeret i Halekai og Taj Wellington Mews lejligheder.

Denne samling, som omfatter sjældne og værdifulde modeller, er under overvejelse til enten en auktion eller overførsel til et Tata Museum i Pune.

Hvis de anskaffes, ville disse biler blive bevaret som en del af Tatas arv, hvilket viser hans passion for biler for offentligheden.

Mangeårige fortrolige med Tatas sidste ønsker til opgave

Ratan Tata betroede udførelsen af sit testamente til tætte fortrolige, herunder advokat Darius Khambata og Mehli Mistry, en administrator i bestyrelsen for Tata Trusts.

Tatas halvsøstre, Shireen og Deanna Jejeebhoy, er også involveret i at føre tilsyn med hans ejendoms henrettelse.

Mistry, som havde et tæt bånd med Tata og har siddet i bestyrelserne for Tatas vigtigste velgørende fonde, Sir Dorabji Tata Trust og Sir Ratan Tata Trust, har spillet en væsentlig rolle i at fremme Tatas filantropiske mål.

Mehli Mistry, også en fortrolig af Tata’s fremmedgjorte halvbror, Cyrus Mistry, har bevaret et stærkt forhold til Tata-familien og er dybt forbundet med gruppens bredere filantropiske mission.

Tata Trusts, der tilsammen ejer 66 % af aktierne i Tata Sons, er afgørende for at fremme Tatas vision for samfundsmæssige fremskridt, især gennem initiativer inden for sundhedspleje, uddannelse og social velfærd.