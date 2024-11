Selvom Saudi-Arabien planlægger at øge olieproduktionen fra december, faldt dets indtægter fra eksport af råolie til et treårigt lavpunkt i august på grund af lave priser.

Indtægter fra salg af olie og raffinerede produkter faldt til 17,4 milliarder dollars i august, et fald på 6% i forhold til den foregående måned, ifølge det statslige statistikbureau.

Dette er det laveste niveau for månedlig omsætning siden juni 2021.

Kongerigets økonomi afhænger stadig meget af dets olieeksportindtægter, selvom landet forsøger at udvide sin teknologi, turisme og fremstillingsindustri.

De massive investeringer, der kræves for at sætte skub i disse ambitiøse planer, afhænger i høj grad af olieeksportindtægter fra salg af råolie og dets raffinerede produkter.

Vareeksporten falder

Data viste, at Saudi-Arabiens vareeksport faldt 9,8 % i august sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år som følge af et fald i olieeksporten.

Som følge heraf faldt andelen af olieeksport ud af den samlede eksport fra 75,1 % i august 2023 til 70,3 % i august 2024, sagde statistikmyndigheden

Lavere eksporttal giver anledning til bekymring for den saudiske økonomi, da den fortsat er sårbar over for potentielle prischok på oliemarkedet.

Lavere råoliepriser skader Saudi’s økonomi

Råoliepriserne har bevæget sig i et snævert interval i løbet af de sidste par måneder, hvor markedet i stigende grad er bekymret over dårlig efterspørgsel fra Kina.

Kina er den største importør af råolie i verden. Dens økonomi har dog kæmpet for at komme sig over en ejendomskrise, samtidig med at produktionsaktiviteterne er dårlige.

Den stigende udbredelse af elektriske køretøjer har også trukket efterspørgslen efter råolie ned. Efterhånden som verden forsøger at komme videre fra fossile brændstoffer, vil elbiler få yderligere momentum, hvilket forventes at ramme oliepriserne mere.

Priserne på Brent-olie har ligget omkring $70-$75 pr. tønde i det meste af dette år, langt under dets højdepunkt i dette år på over $90 pr. tønde hit i april.

Saudi-Arabien og de fleste andre olieproducerende lande i Mellemøsten foretrækker, at oliepriserne er over 80 dollars pr. tønde, hvilket er breakeven-prisen for dets operationer.

Faldende råolieproduktion

En anden torn i øjet på Saudi-Arabien er dens faldende olieproduktion i løbet af de sidste par år.

Kongeriget, som er de-facto leder af Organisationen af olieeksporterende lande og allierede, har holdt sig til kraftige produktionsnedskæringer siden sidste år.

Som en del af en aftale med andre medlemmer af OPEC+ har Saudi-Arabien frivilligt reduceret olieproduktionen med 1 million tønder om dagen.

Oven i dette er der kraftige produktionsnedskæringer, som har været på plads siden slutningen af 2022 for at stabilisere oliemarkedet og drive priserne op.

OPEC+ og Saudi-Arabien er dog for nylig blevet enige om at afvikle nogle af deres frivillige produktionsnedskæringer fra december.

Tiltaget vil sandsynligvis genvinde tabte markedsandele for OPEC-landene, især Riyadh.

Rapporter har hævdet, at Kongeriget planlægger at opgive sit mål på $100 per tønde oliepris til fordel for markedsandele.

I øjeblikket tilbageholder OPEC+ omkring 6 millioner tønder olie om dagen fra markedet, hvilket er omkring 6 % af det samlede udbud.