US Federal Trade Commission (FTC) har for nylig blokeret Tapestrys køb af Capri Holdings for 8,5 milliarder dollar, hvilket bringer formand Lina Khans strenge antitrustforanstaltninger tilbage i søgelyset.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Khan, med sin kompromisløse holdning til monopolistiske overtagelser, vækker ofte bekymringer i forretningskredse og er også et hyppigt mål for kongresrepublikanere, som beskylder hende for at være alt for aggressiv i håndhævelsen af antitrust-love.

Advertisement

Nu, op til det amerikanske valg, er Khan også blevet set optræde ved arrangementer med fremtrædende demokrater, og mens demokratiske senatskandidater i Arizona, Texas og Illinois er højlydende i deres støtte til FTC-formand, har den demokratiske kandidat Kamala Harris. især afholdt sig fra at føre kampagne med hende, hvilket skabte spændinger i partiet.

Den progressive fraktion af partiet bebrejder Harris for ikke åbenlyst at tage parti med Khan eller forsvare hende, selvom FTC-formand kæmper mod modstand fra ikke kun republikanere, men også indflydelsesrige forretningsmænd, der er tilhængere af det demokratiske parti.

Harris står over for donorpres, da teknologimoguler modsætter sig Khan

Copy link to section

I et brev til en GOP-lovgiver sidste år bemærkede Khan, at FTC under hendes overvågning har truffet foranstaltninger mod 38 fusioner siden juni 2021, og at virksomheder har opgivet 14 fusioner under FTC-undersøgelser.

Disse omfatter teknologigiganter som Nvidia, Meta, Microsoft, Apple og Amazon.

I centrum af Harris’ dilemma er hendes fremtrædende støtter som milliardæren Mark Cuban og LinkedIns medstifter Reid Hoffman, der har udtrykt deres modstand mod Khan.

For nylig sagde Cuban, at han mente, at den demokratiske kandidat skulle erstatte Lina Khan som leder af Federal Trade Commission.

Disse indflydelsesrige bagmænd hævder, at Khans hårde tilgang kunne kvæle innovation og investeringer i teknologisektoren.

“Det større billede er, at hun gør mere ondt end hun hjælper,” sagde Cuban til Semafor.

Hoffman, på den anden side, som har doneret millioner til demokraternes kampagne, har sagt, at Khan “fører krig mod amerikansk erhvervsliv.”

Hoffman er under FTC-undersøgelse vedrørende hans involvering i virksomheder som OpenAI og Inflection AI, og en Microsoft-investering, der angiveligt omgik FTC-kontrol.

Harris’ valg om at holde en forsigtig afstand til Khan bliver set som et svar på disse indflydelsesrige personer, som har udtrykt håb om, at Harris måske afskediger Khan, hvis hun vinder præsidentposten.

Ved at gøre det ville Harris signalere et skift i retning af en mere forretningsvenlig holdning og tage afstand fra de stærkere antitrustforanstaltninger, der blev vedtaget under præsident Joe Biden.

Progressiv modreaktion over Harris’ afstandtagen fra Khan

Copy link to section

På den anden side betragter Khans tilhængere, hovedsageligt fra den progressive fraktion af Det Demokratiske Parti, hendes dagsorden som afgørende for at tøjle virksomhedernes magt.

De hævder, at Harris’ manglende evne til at tilpasse sig Khans antitrust-mission kan svække partiets base, især blandt vælgere, der er frustrerede over økonomisk ulighed og stor virksomheds indflydelse.

I en rapport fra POLITICO advarede Hal Singer, en økonom ved University of Utah, om, at Harris’ afvisning af at forsvare Khan “zapper livet ud af den progressive base” og kunne være en forpasset mulighed for at hævde en populistisk holdning.

Jeff Hauser fra Revolving Door Project gentog disse bekymringer i rapporten og advarede om, at Harris’ forsøg på at tiltrække moderate republikanere kan underminere den populistiske energi, demokraterne har brug for for at imødegå Donald Trump.

Harris’ holdning risikerer populistiske stemmer, advarer analytikere

Copy link to section

For Harris er det at gå på en fin linje mellem populistiske opfordringer til virksomhedernes ansvarlighed og hendes donorers forretningsinteresser blevet en central balancegang i hendes kampagne.

Harris’ kampagneteam fastholder, at hendes økonomiske politikker omfatter foranstaltninger til at øge skatten på milliardærer og begrænse prisudslip, der er i overensstemmelse med aspekter af Bidens økonomiske platform.

Progressive argumenterer dog for, at disse foranstaltninger muligvis ikke lever op til den dristige antitrust-holdning repræsenteret af Khan, som de ser som en væsentlig modspiller til virksomhedernes magt.

En meningsmåling foretaget af Lake Research Partners viste, at over 65 % af vælgerne i vigtige swingstater støtter retssager, der sigter mod at begrænse monopoler, hvilket signalerer en bredere offentlig godkendelse af FTC’s mål.

Kritikere advarer om, at Harris’ tilgang kan give Trump mulighed for at fange den populistiske fortælling ved at positionere sig selv som en forsvarer af almindelige amerikanere mod virksomhedsoverskud.

Nogle eksperter har dog forsøgt at afvise vigtigheden af en Big Tech pushback som en gyldig meningsmåling.

Adam Kovacevich, tidligere Google-direktør og leder af tech-lobbygruppen Chamber of Progress, skubbede tilbage på ideen om, at vælgerne samler sig bag Lina Khans aggressive holdning mod Big Techs markedsmagt.

“Den virksomhedsfjendske venstrefløj overvurderer størrelsen af sin vælgerbase,” sagde Kovacevich.

Han fortalte POLITICO, at Biden-administrationen “mistede tilpasningen til medianvælgeren i økonomiske spørgsmål”, og at Harris nu arbejder på at vinde moderate, der er på vagt over for Trump, men også ser hende som potentielt for økonomisk radikal.

“Hun indrammer sine budskaber og tilgang til forretning anderledes, fordi det er, hvad svingende vælgere ønsker at høre,” forklarede Kovacevich.

Fremtiden for antitrusthåndhævelse i en Harris-administration

Copy link to section

På trods af hendes modvilje mod åbent at forsvare Khans politikker på kampagnesporet, forventes Harris stadig at beholde Khan som FTC-formand, hvis hun vinder.

Meget af Biden-administrationens anti-korporative dagsorden forbliver ifølge analytikere vævet ind i Harris’ platform, selvom hun ikke prioriterer det i kampagneretorikken.

Dan Geldon, tidligere stabschef for senator Elizabeth Warren, kommenterede i POLITICO-rapporten, at “succesen med Bidenomics” sandsynligvis ville tilskynde en Harris-administration til at opretholde arven fra Khans embedsperiode ved FTC.

Harris’ kritikere hævder dog, at hun ved ikke at samle sig om Khan nu risikerer at fremmedgøre progressive vælgere og kan gå glip af en vigtig mulighed for at adskille sig fra Trump i spørgsmål om virksomhedernes ansvarlighed.