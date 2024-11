Swiggy Ltd. er indstillet på at skabe bølger på det indiske aktiemarked med et børsintroduktion til en pris på 390 INR pr. aktie, den øvre ende af dets prisbånd.

Swiggy er planlagt til at åbne fra den 6. til den 8. november og sigter mod at rejse cirka 1,35 milliarder dollars (11.700 crore) og potentielt blive en af de største børsnoteringer i Indiens nyere historie.

Efter en fortrolig indsendelse og nylig godkendelse fra Securities and Exchange Board of India (SEBI), har Swiggys tilbud fanget betydelig opmærksomhed fra både investorer og analytikere.

Hvad er der bag Swiggys 11.700 crore IPO?

Swiggys børsnotering kombinerer en primær emissionskomponent, nu øget til 4.500 crore INR, med en tilbud til salg-komponent (OFS) for at imødekomme tidlige investorers exitplaner.

Indledende ansøgninger afslørede et nyt emissionsmål på ₹3.750 crore med 182,3 millioner aktier tilgængelige via OFS.

Swiggy har til hensigt at kanalisere IPO-provenuet til at udvide sit mørke butiksnetværk, forbedre cloud-infrastrukturen og finansiere sit quick-commerce datterselskab, Scootsy, der positionerer sig for langsigtet vækst i Indiens marked for madlevering.

Swiggy indsendte sin fortrolige forhåndsindberetning til SEBI i april, og skjulte detaljerede forretningsmålinger, indtil regulatorisk godkendelse blev opnået i september.

Den seneste offentlige opdatering af udkastet til rødt sildsprospekt (RHP) antyder et solidt forretningsgrundlag og investorinteresse, når børsnoteringen forbereder sig til november.

Prosus, SoftBank og Accel, Swiggys største bagmænd, øgede tilsammen virksomhedens værdiansættelse til 9,3 milliarder dollars i august 2023, hvilket understreger betydelig finansiel styrke forud for børsnoteringen.

Brug af IPO-midler

Swiggy planlægger at bruge IPO-midler strategisk på tværs af flere nøgleområder. Investeringer vil målrette sit datterselskab Scootsy, netværksudvidelse af mørke butikker og forbedringer i teknologi og cloud-infrastruktur.

Disse initiativer har til formål at styrke Swiggys operationelle kapaciteter, forbedre leveringstider og støtte dets konkurrencemæssige stilling over for rivaler som Zomato, der lancerede sin børsnotering i juli 2021 og rejste 9.375 crore INR.

Swiggys tilgang understreger dens forpligtelse til at styrke markedstilstedeværelsen og drive væksten i Indiens spirende online fødevareleveringssektor.

Swiggys værdiansættelsesforløb og seneste præstation

Swiggys værdiansættelsesrejse har været bemærkelsesværdig.

Anslået til $9,3 milliarder i august, fortsætter det med at tiltrække investorernes interesse, især med aktier, der er steget med over 135% i det sidste år.

Denne vækst tilskrives Swiggys robuste markedstilstedeværelse i over 580 byer i Indien og partnerskaber med over 200.000 restauranter.

Udvidelsen til hurtig handel og teknologiinvesteringer har givet næring til Swiggys markedsvurdering, hvilket gør det muligt at konkurrere indbyrdes med Zomato.

Swiggys IPO kommer midt i svingende IPO-succeser i Indien. Mens Hyundai Motors børsnotering tidligere på måneden tiltrak opmærksomhed, havde de seneste lanceringer som Paytm og LIC blandede resultater.

Markedets reaktion på disse tilbud afspejler en forsigtig investorstemning, især midt i globale økonomiske udfordringer.

Swiggys prissætning i den øverste ende af båndet demonstrerer dens tillid til robust efterspørgsel, men analytikere forudser en omhyggelig markedsovervågning på de første handelsdage.

Swiggy har udpeget topledere til at lede sin børsnotering, herunder Citi, JP Morgan, Kotak Mahindra Capital, Jefferies, ICICI Securities, Avendus Capital og Bofa Securities.

Juridisk rådgivning ydes af Cyril Amarchand Mangaldas, et velrenommeret advokatfirma i Indien.

Denne omfattende rådgivningssupport afspejler Swiggys forpligtelse til en smidig børsnoteringsproces, der er i overensstemmelse med investorernes forventninger og markedsreguleringer.