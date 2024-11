Indiske aktier åbnede positivt mandag den 28. oktober, drevet af robuste køb i blue-chip aktier som ICICI Bank, SBI og Infosys.

10:55 AM IST steg S&P BSE Sensex med 935 point, eller 1,18 %, og nåede 80.337, mens NSE Nifty50 fik 249 point, eller 1,03 %, og steg til 24.430.

Toppræsterende på NSE og Sensex

Førende vindere på NSE omfattede Shriram Finance, ICICI Bank, SBI, BPCL og NTPC.

I modsætning hertil var de største efternøler Coal India, ONGC, L&T, ITC og Tech Mahindra.

ICICI Bank var den enestående performer på Sensex og steg 3,1 % efter en stærk indtjening i 2. kvartal, hvor SBI og NTPC også viste bemærkelsesværdige gevinster.

Med en gunstig markedsbredde, ud af de 3.144 aktier, der blev handlet på BSE, steg 1.896, 1.103 faldt, og 145 forblev uændret, ifølge Upstox.

InterGlobe Aviations aktier styrtdykkede 10 % til 3.929,50 INR på NSE efter at have rapporteret et tab på 986,7 crore i andet kvartal, hovedsageligt på grund af jordforbundne fly og øgede brændstofomkostninger.

Administrerende direktør Pieter Elbers udtalte, “Vores præstation stod over for sæsonbestemt modvind og forhøjede omkostninger på grund af flygrundstødninger, som nu er ved at stabilisere sig.”

I modsætning hertil steg aktierne i Texmaco Rail 5 % til ₹207,30 på BSE, drevet af solide Q2-resultater.

BSE MidCap-indekset faldt 0,22% til 45.354,71, mens BSE SmallCap-indekset faldt 0,68% til 51.980,80.

Blandt sektorer var det kun bank, finans og IT, der viste positiv bevægelse, hvor BSE Bankex steg næsten 1 % til ₹58.529,04.

På den globale front steg Japans Nikkei 1,6 % efter indledende tab, mens yenen faldt 0,5 % til et lavpunkt i tre måneder på 153,3 per dollar efter det regerende Liberal Democratic Party (LDP) tab af sit parlamentariske flertal. Derudover faldt oliepriserne

Afternoon Energies aktier debuterede med en præmie på 66 %

Waaree Energies havde en stærk debut på aktiemarkedet den 28. oktober, hvor aktierne åbnede til 2.500 INR, hvilket repræsenterer en betydelig præmie på 66,3 % over udstedelseskursen på 1.503 INR pr. aktie på National Stock Exchange (NSE).

Disse gevinster levede dog ikke op til forventningerne på det grå marked, hvor aktierne handlede til en præmie på 84 %.

Det grå marked er en uofficiel platform, hvor aktier handles forud for den officielle tegningsåbning og fortsætter indtil noteringsdagen.

I andre aktiemarkedsnyheder er DLF-aktien steget 6% efter at have rapporteret, at dens nettoresultat i 2. kvartal blev mere end fordoblet, hvilket førte til bullish følelser fra mæglerselskaber. Bharti Airtel-aktier handles også højere forud for indtjeningsrapporten for 2. kvartal.

I mellemtiden er Bandhan Bank-aktierne steget 8% efter en stigning på 30% i Q2-resultatet. Jefferies har opretholdt en “køb”-rating på banken og har sat en målpris på 240 INR.

På den anden side er IDFC First Bank-aktierne faldet 9%, efter at banken rapporterede et fald på 73% i 2. kvartals nettoresultat. Derudover har Deepak Builders & Engineers aktier noteret med en rabat på 1,5 % i forhold til deres børsnoteringskurs.