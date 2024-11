Den bolivianske bank Banco Bisa lancerer USDT-depotservice

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Banco Bisa har afsløret en depotservice for USDT stablecoin, der markerer et væsentligt skridt mod mainstream-adoptionen af kryptovalutaer i Bolivia.

Dette nye tilbud giver kunderne mulighed for sikkert at købe, sælge og overføre USDT, hvilket gør dem i stand til at holde deres aktiver, foretage internationale betalinger og sende penge til familiemedlemmer i udlandet.

Franco Urquidi, Vice President for Business hos Banco Bisa, understregede, at alle transaktioner vil blive udført via konti i banken, hvilket sikrer et højt sikkerhedsniveau for brugerne.

“Himlen er grænsen,” bemærkede han og hentydede til de potentielle fremtidige funktioner, som banken planlægger at introducere inden for virtuelle aktiver.

Forvaringstjenesten positionerer Banco Bisa som en pioner i Bolivia, støttet af landets finansielle regulator, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), som har hilst initiativet velkommen som et middel til at reducere risici forbundet med usikre kryptointeraktioner.

Indførelsen af USDT, en stabil mønt designet til at opretholde sin værdi på paritet med den amerikanske dollar, ses som en nøglespiller i transformationen af Bolivias finansielle økosystem.

Hver USDT i omløb er angiveligt støttet af en dollar, der holdes i reserver af Tether Limited, det udstedende selskab, hvilket bidrager til dets prisstabilitet.

Dette gør USDT til en attraktiv mulighed for enkeltpersoner og virksomheder, der ønsker at engagere sig med digitale aktiver og samtidig minimere eksponeringen for volatilitet.

Yvette Espinoza, direktøren for ASFI, gentog vigtigheden af lovgivningsmæssige rammer for at skabe tillid blandt brugerne.

“Dette er en depotservice, der vil give kunderne mulighed for at udføre forskellige operationer sikkert,” sagde hun og fremhævede Banco Bisas forpligtelse til at sikre sikre transaktioner.

Banken har også etableret strategiske partnerskaber med anerkendte internationale depot- og udvekslingsvirksomheder for at forbedre databeskyttelsen og forhindre ulovlige aktiviteter.

Prisen for tjenesten er designet til at være tilgængelig, hvor køb af USDT starter ved minimum 200 USDT og daglige grænser når op til 10.000.

Transaktionsgebyrer varierer fra 35 til 100 bolivianos, mens internationale overførsler til dollarkonti koster Bs 280, hvilket gør det til et tiltalende valg for dem, der søger at udnytte kryptovalutaer til grænseoverskridende betalinger.

Kryptoadoption i Bolivia

Da Bolivia fortsætter med at udvikle sin holdning til kryptovalutaer – efter at have ophævet sit forbud mod BTC- og kryptobetalinger tidligere på året – rapporterede centralbanken en 100% stigning i handel med virtuelle aktiver, siden forbuddet blev ophævet.

Dette skift afspejler den voksende accept af digitale valutaer og ønsket om at tilpasse Bolivias regler med de latinamerikanske modparter.

Banco Bisas lancering af USDT-depottjenesten baner ikke kun vejen for innovative finansielle løsninger i Bolivia, men understreger også bankens dedikation til brugeruddannelse.

Som Urquidi bemærkede: “Fremtiden ser lys ud for dem, der ønsker at udforske kryptovalutaernes verden i Bolivia.”