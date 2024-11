Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Litecoin (LTC) er blandt altcoins, der registrerer små stigninger på mandag, da Bitcoin (BTC)-prisen steg til over $68k igen.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Dette kommer, da cryptocurrency-investeringsprodukter registrerede endnu en mega-indstrømningsuge, på trods af at BTC kæmpede, da bjørne afviste forskuddet over $69k.

Advertisement

Data viser, at LTC-prisen er over $70 med en bevægelse på 2% inden for de seneste 24 timer, mens Bitcoin-prisen er steget til tæt på $68.800 med 2,3% opad.

Bitcoin ser 920 millioner dollars indstrømning

Copy link to section

Ifølge CoinShares oplevede markedet for investeringsprodukter for digitale aktiver i alt over 900 millioner dollars i indstrømning i løbet af den seneste uge.

I et blogindlæg den 28. oktober bemærkede CoinShares-teamet, at børshandlede produkter, inklusive ETF’er, i sidste uge registrerede en global nettotilgang på 901 millioner dollars.

Disse totaler for investeringsprodukter for digitale aktiver bragte den månedlige tilgang indtil videre til 12 % af de globale aktiver under forvaltning (AUM).

Med oktober, der har vist sig at være måneden med den fjerdestørste tilstrømning nogensinde, har det været med til at skubbe år-til-dato AUM til rekordhøje $27 milliarder.

Tilstrømningen i løbet af året er næsten tredoblet af de tal, der blev registreret under tyremarkedet i 2021, der havde omkring 10,5 milliarder dollars.

Godkendelsen af spot Bitcoin og Ethereum ETF’er i USA samt indtræden af store investeringsforvaltere som BlackRock i krypto har hjulpet sektoren betydeligt.

I marts steg Bitcoin-prisen til sit rekordhøje niveau på $73k, da ETF-efterspørgslen steg.

Markedet er forblevet bullish på trods af de seneste fald, hvor BTC-prisen er steget til over $68k i denne uge.

Dette års amerikanske politik, med valget i 2024 kun få dage væk, har også været en faktor i oktobers rekordhøje tilgang.

“Vi mener, at de nuværende Bitcoin-priser og -strømme er stærkt påvirket af amerikansk politik, med den seneste stigning i tilstrømningen sandsynligvis forbundet med republikanernes meningsmålingsgevinster,” skrev CoinShares i sin rapport om digitale aktivers fondsstrømme.

Litecoin får 1,8 millioner dollars i ugentlige indstrømninger

Copy link to section

Ifølge CoinShares-rapporten var den største tilstrømning i den seneste uge til Bitcoin.

Benchmark-aktivet registrerede $920 millioner i tilgang.

I mellemtiden oplevede den næststørste kryptovaluta med markedsværdi Ethereum udstrømninger på $34,7 millioner og Solana ramte indstrømninger på $10,8 millioner.

Det andet enkelt aktiv til at registrere betydelige indstrømninger var Litecoin, som akkumulerede over $1,8 millioner. XRP så omkring 0,2 millioner dollars.

I sammenligning med den foregående uge, der sluttede den 18. oktober, er det Ethereum, der registrerede bemærkelsesværdige udstrømme.

Det samlede beløb den uge stod på tilstrømninger på $58 millioner for ETH, sammenlignet med $2,4 millioner for Solana, $1,7 millioner for Litecoin og $0,7 millioner for XRP.

Især kom strømme til Litecoin-produkter, da aktivforvaltningsplatformen Canary Capital indgav en ansøgning om en spot Litecoin ETF.