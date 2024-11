Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Robinhood-aktien er steget 4% på nyheden om, at platformen vil udrulle omsættelige kontrakter på udfaldet af det amerikanske præsidentvalg.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Kontrakterne for Kamala Harris og Donald Trump forventes at være tilgængelige for amerikanske brugere fra og med i dag.

Advertisement

De derivater, som selskabet har til hensigt at notere, vil give kunderne mulighed for at købe og sælge kontrakter, der reelt vil være spekulationer om den endelige vinder af valget.

Selvom disse kontrakter også har eksisteret tidligere, har de først vundet indpas i de seneste år.

En game changer for Robinhood

Copy link to section

Robinhood har allerede et element af gambling på sin platform, noget den benægter, men ofte er kommet under beskydning for.

For over tre år siden fandt Robinhood sig selv indviklet i GME-meme-vanviddet. Dens brugere begyndte at købe aktier i virksomheder, der ikke havde nogen grundlæggende styrke og simpelthen handlede på hype.

Platformen blev en hurtig ordning for mange yngre detailinvestorer, hvor folk stolt viser, hvordan de satser hele deres opsparing eller løn på en bestemt aktie.

Da dette meme-vanvid væltede ind i andre aktier, blev det en populær niche i sig selv. Folk tilmeldte sig Robinhood, fordi det var en no nonsense måde at placere væddemål på virksomheder.

Hvis reglerne ikke var sådan

i USA ville Robinhood allerede være blevet til et spillefirma. Det var i hvert fald den slags publikum, det havde tiltrukket.

Men da gambling stadig ikke er mainstream i USA, har virksomheden været nødt til at holde sig til de store kapitalmarkeder.

Dette betyder ikke, at Robinhood ikke kan diversificere sin forretning i fremtiden. Kontrakter som dem, der lanceres til dette års valg, vil med tiden også blive brugt til andre arrangementer.

Snart er det NFL, NBA og andre store sportsbegivenheder. Oscars, Nobelpriser og OL vil ikke være langt bagefter.

Robinhood sidder på en stor database af brugere, der ville være glade for at kunne spille på disse begivenheder, uden at skulle tilmelde sig en betting-webside.

Denne nye niche kan drive virksomhedens vækst i fremtiden.

Markedet favoriserer Donald Trump

Copy link to section

Dette valg har været et af de mest ustabile i nyere historie.

Som følge heraf har væddemålsmarkederne tiltrukket sig en masse opmærksomhed og penge.

Væddemålstendenser før større begivenheder har en tendens til at vise en afspejling af det endelige resultat.

Ikke desto mindre kan markeder også alvorligt fejlprise underdogs, hvilket er, hvad der skete i 2016, da Hillary Clinton, en klar favorit, tabte til Donald Trump.

Denne tendens til forkert prissætning er, hvad kloge spillere ser på.

Da vi nærmer os valgdatoen, er spillere begyndt at satse kraftigt på Donald Trump, hvilket driver oddsene yderligere i hans favør.

De, der støttede Donald Trump tidligt i løbet, sidder på overskud, mens dem, der var imod Joe Biden, allerede har tjent penge, siden han droppede ud.

Kamala Harris kan gå til valget som en underdog i væddemålsverdenen. Det betyder dog på ingen måde, at hun ikke kan slå Trump.

Jo lavere hendes chancer for at vinde, jo mere givende bliver det at sætte penge på hendes eventuelle succes.