Phantom Wallet, en førende ikke-depotpung på Solana blockchain, har løst nylige nedetidsproblemer, der påvirkede dets tjenester under den meget ventede Grass Airdrop One.

Tidligere i dag rapporterede Phantom en “oppetidshændelse”, der gjorde, at nogle brugere oplevede unøjagtige kontosaldi og forstyrrede tjenester, hvilket gav anledning til bekymring i Solana-samfundet.

Phantom Wallet-problemet er løst

For at håndtere situationen rådede Phantoms team brugerne til at se bort fra eventuelle simuleringsfejl og bruge decentrale applikationer (dApps) til presserende transaktioner.

“Hvis du har et akut behov for at foretage en transaktion, så ignorer venligst simuleringsfejl og prøv at bruge en dapp,” kommunikerede virksomheden via X.

Forsikringen om, at “dine midler er sikre” var et kritisk budskab, da brugere navigerede i udfordringerne med at få adgang til deres konti.

Heldigvis blev Phantoms tjenester gendannet kort efter, og teamet rapporterede, at de fleste funktioner var operationelle igen.

I en opfølgningsmeddelelse udtrykte Phantom-teamet taknemmelighed for brugerens tålmodighed og understregede deres engagement i at overvåge situationen nøje. “Vi sætter pris på alles tålmodighed. Vi tager alle nødvendige skridt for at forhindre problemer som dette i fremtiden,” sagde de.

Denne nedetid var ikke en isoleret hændelse for Phantom Wallet, da den har været udsat for adskillige lignende udfald i hele 2024.

Tidligere i februar oplevede tegnebogen forsinkelser i opdatering af token-saldi, og igen i august rapporterede brugere problemer med kontosynlighed.

På trods af disse udfordringer har teamet været proaktivt med at håndtere og løse hændelserne hurtigt.

Græs-token airdrop

Phantoms oppetidshændelse faldt sammen med Grass token airdrop, som distribuerede 10 % af den samlede GRASS token forsyning.

Da spændingen omkring airdrop toppede, steg mængden af transaktioner og overvældende Phantoms backend-infrastruktur.

Mange brugere tog til sociale medier for at udtrykke deres frustration, da tegnebogens statusside indikerede et stort problem, hvilket førte til spekulationer om et bredere afbrydelse på tværs af Solana-økosystemet.

På trods af tegnebogens midlertidige forstyrrelser, opretholdt Solana-netværket selv 100 % oppetid.

Mens Grass Airdrop One viste betydelig brugerinteresse – med rapporter, der indikerer, at over 2 millioner brugere søgte at handle med deres nyerhvervede GRASS-tokens – tjener Phantom Wallet-hændelsen som en påmindelse om de tekniske forhindringer, der kan opstå under større begivenheder.

Det er bemærkelsesværdigt, at mens Phantom Wallet er tilbage online og fungerer problemfrit, understreger den seneste nedetid vigtigheden af robust infrastruktur, efterhånden som efterspørgslen efter decentraliserede tjenester stiger.

Fællesskabet ser frem til tegnebogens løbende forbedringer og stabilitet, mens den navigerer i kompleksiteten i det hurtigt skiftende kryptomiljø.