Circle samarbejder med HKT for at drive blockchain-loyalitetsløsninger i Hong Kong

Circle, udstederen af USDC stablecoin, har officielt underskrevet et Memorandum of Understanding (MOU) med HKT, en stor teknologi-, medie- og telekommunikationsudbyder i Hong Kong.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Ifølge en pressemeddelelse udstedt i fællesskab af de to firmaer, sigter dette strategiske samarbejde på at udforske udviklingen af blockchain-baserede kundeloyalitetsløsninger skræddersyet til købmænd i regionen.

Advertisement

Blockchain kundeloyalitetsløsninger til handlende i Hong Kong

Copy link to section

Partnerskabet udnytter Circles ekspertise inden for Web3 Services sideløbende med HKTs omfattende købmandsøkosystem og kundeengagement.

Ved at udnytte kraften i blockchain-teknologien sigter de to virksomheder på at skabe loyalitetsløsninger, der transformerer, hvordan forbrugere opdager og interagerer med handlende, og fremmer mere dynamiske og socialt engagerende oplevelser.

Circles Web3 Services leverer en omfattende suite af udviklerværktøjer i virksomhedskvalitet designet til at strømline blockchain-oplevelsen for virksomheder.

Centralt i dette tilbud er Circles programmerbare tegnebøger, som gør det muligt for både etablerede virksomheder og startups effektivt at udnytte digitale aktiver og smarte kontrakter i deres eksisterende forbruger- og virksomhedsapplikationer.

Disse værktøjer øger ikke kun den operationelle effektivitet, men letter også sikrere og mere tilgængelig blockchain-integration.

Circles medstifter og administrerende direktør, Jeremy Allaire, udtrykte begejstring for samarbejdet og udtalte,

“Vi er glade for at samarbejde med HKT for at bringe vores Web3 Services til forkant med innovation inden for kundeloyalitet. Dette samarbejde er et vidnesbyrd om vores forpligtelse til at hjælpe virksomheder med at låse op for potentialet i blockchain-teknologi til at skabe værdidrevne kundeoplevelser, omdefinere loyalitetsprogrammer og give købmænd de værktøjer, de har brug for for at trives i den digitale økonomi.”

Monita Leung, administrerende direktør for HKT Digital Ventures, understregede det fælles mål om at drive innovation inden for fintech og den digitale økonomi.

Monita Leung udtalte,

”Hos HKT er vi forpligtet til at drive innovation inden for fintech og den digitale økonomi. Vi er glade for at samarbejde med Circle. Deres ekspertise inden for Web3-teknologi supplerer vores styrker inden for kundeengagement og købmandstjenester. Sammen sigter vi efter at levere unikke loyalitetsløsninger, der giver købmænd mulighed for at opbygge dybere forbindelser med deres kunder i Hong Kong.”

Cirkel, der udforsker forretningsmuligheder i Asien

Copy link to section

Dette partnerskab markerer et strategisk initiativ fra Circle til at udforske forretningsmuligheder i Asien, især efter det skiftende regulatoriske landskab i Hong Kong.

I takt med at den digitale økonomi fortsætter med at vokse, passer Circles engagement i at udvide sine blockchain-baserede løsninger perfekt med HKTs mission om at øge kundeengagement og købmandstjenester gennem innovative teknologier.

Samarbejdet mellem Circle og HKT betyder et bemærkelsesværdigt skridt fremad i at omdefinere kundeloyalitetsprogrammer på Hong Kongs dynamiske marked.

Ved at integrere blockchain-teknologi i kundeloyalitetsrammen er de to virksomheder indstillet på at skabe unikke løsninger, der ikke kun gavner købmænd, men også beriger forbrugeroplevelser og driver fremtidens kundeengagement i regionen.