ENA vinder 18 %, da Ethena Labs nægter at bruge låste aktiver til at producere belønninger

Ethena Labs forblev på investorradaren i denne uge, efter at kryptoefterforsker Nomad hævdede, at holdet ejer cirka 25 % af ENA-aktiverne i den nuværende sæson 3-landbrugsbegivenhed.

Nomad udtalte, at dette kunne udvande belønninger for intetanende brugere, med dem, der holder stablecoin USDe, meget sårbare.

Undersøgelsen fremhævede, at mistænkelige Coin Prime Custody-punge modtog omkring 3 milliarder ENA-mønter i august.

Desuden modtog seks Ethena-forbundne tegnebøger 180 millioner ENA fra Coinbase Prime Custody i oktober – efter aktiveringen af sENA-indsatsen i september.

I mellemtiden har adresserne modtaget landbrugsbelønninger i de seneste sessioner, hvilket har udløst skepsis over for incitamentsfordelinger.

Beskyldningerne udløste et betydeligt bearish momentum for ENA-priserne. Ikke desto mindre var ulempen kortvarig, da Ethena Labs-teamet afviste påstandene.

Ethena afviser anklager om misbrug af aktiver

Det syntetiske dollarnetværk bekræftede, at det ikke brugte låste aktiver til at producere belønninger fra DEX Ethereal.

X-indlægget fremhævede, at projektet ikke indeholdt tokens fra teammedlemmer eller investorer som satsede aktiver for at tjene incitamenter.

Vi vil gerne kategorisk bekræfte over for vores fællesskab, at absolut ingen låste team- eller investortokens er indsatser, da sENA tjener nogen belønninger, inklusive Ethereal.

Ethena Labs kommenterede de aktiver, der blev overført fra mistænkelige Ethena-linkede adresser.

Holdet udtalte, at ingen af de flyttede aktiver var låst, og transaktionerne matchede deres token-oplåsningsplan.

Investorernes opmærksomhed skiftede til ENA-prishandlinger midt i udviklingen.

DENNE prisudsigt

Ethena fastholdt bullish kurshandlinger i det seneste døgn og klatrede fra de laveste $0,3325 til $0,3937 intradag høje – en stigning på 18,41%.

Source – Coinmarketcap

Den 80% stigning i ENA’s daglige handelsvolumen afspejler robust momentum, hvilket tyder på fortsatte stigninger for altcoin.

Ethena Labs’ afklaringer og det igangværende brede markedsopsving bidrager til ENA’s bullishness.

Altcoin svæver over 20-dages EMA og 50-dages SMA, hvilket indikerer en opadgående tendens.

Priser ud over 20-dages EMA afspejler stabil styrke på kort sigt og bemærkelsesværdig køberhandling. Desuden fremhæver det at svaje over 50-dages SMA tyrens dominans på lang sigt.

Sådanne observationer viser, at ENA er forblevet højt i de tidligere sessioner. I mellemtiden kan det tiltrække flere handlende og investorer.

Ydermere antyder det gennemsnitlige retningsindeks på 29 en opadgående styrke for ENA-priserne.

Indikatoren måler trendstyrke, hvor værdier under 20 afspejler svaghed og over 25 et stærkt momentum.

De nuværende brede markedsudsigter understøtter fortsatte stigninger for ENA-priserne.

Værdien af alle digitale mønter steg med 1,75 % i løbet af det seneste døgn, da Bitcoin stabiliserer sig over $71K.

Desuden sprang 24-timers handelsvolumen 80% til $98,54 milliarder. Et sådant momentum beviser stabilitet på markedet – et perfekt miljø til at tiltrække flere tyre.