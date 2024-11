Guld leveret på 10 minutter: BigBasket, Blinkit og Swiggy udnytter Indiens Dhanteras-rush

Denne Dhanteras, den første dag, der markerer Diwali-festivalen i Indien, har hurtighandelsplatforme som BigBasket, Blinkit, Swiggy Instamart og Zepto introduceret en ny tjeneste, der tilbyder kunderne guld- og sølvmønter leveret inden for 10 minutter.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Generelt ser Dhanteras, en af de mest lovende dage i den hinduistiske kalender for køb af ædle metaller, en stigning i køb af guld og sølv.

Advertisement

Ved at udnytte denne traditionelle indiske praksis sigter disse platforme på at forenkle køb med leveringsmuligheder til døren i samarbejde med bemærkelsesværdige juvelerer.

Ved at udnytte disse samarbejder håber platforme at imødekomme sæsonens efterspørgsel og etablere en ny festlig shoppingtrend.

Guld- og sølvleveringspartnerskaber

Copy link to section

BigBasket slår sig sammen med Tanishq for sølv og guldmønter: BigBasket tilbyder Tanishqs 999,9 renhed Lakshmi Ganesh sølvmønter (10 g) og to 22K guldmønter (1 g), med et Lakshmi motiv, til hurtig levering denne Diwali sæson.

Blinkit slutter sig til Joyalukkas, Malabar Gold & Diamonds: Blinkits Dhanteras-serie omfatter 24K Lakshmi guldmønter og 99,9% Lakshmi Ganesh sølvmønter, med vægte, der er egnede til festlige køb.

Swiggy Instamart tilbyder Jar, Muthoot Exim guldmønter: Instamart har samarbejdet med Nek by Jar og Muthoot Exim og tilbyder 24K guldmønter (0,1 g til 1 g) og sølv muligheder i 5 g, 11,66 g og 20 g fra Malabar.

Zepto samarbejder med Augmont, Malabar for festlige metaller: Zepto tilbyder Malabars 999 purity sølvmønter og Augmonts Banyan Tree 24K guldmønter, tilgængelige til hurtig levering.

Festivaler driver trenden med hurtig handel

Copy link to section

Quick-commerce platforme har tidligere udforsket leveringer af ædelmetal, især under Akshaya Tritiya, en anden lovende hinduistisk festival.

Blinkit tilbød et Akshaya Tritiya-sæt med ikke kun guldmønter, men også pooja-essentielle ting, der dækkede festlige behov.

Swiggy Instamart inkluderede også muligheder for ægte guldmønter og chokoladeguldmønter, hvilket fremhæver en trend, hvor hurtig handel udvider sig ud over hverdagens væsentlige ting til at omfatte genstande af høj værdi i festlige sæsoner.

Hvad BigBasket, Blinkit og Zepto tilbyder

Copy link to section

BigBasket, der traditionelt er kendt for mad og letfordærvelige varer, har diversificeret sit produktsortiment og begiver sig ud på markedet for guld- og sølvmønter.

Med Tanishq leverer BigBasket mønter med traditionelle motiver for at forbedre Diwali-festlighederne.

Platformens Chief Buying and Merchandising Officer udtrykte platformens forpligtelse til at opfylde kundernes festlige behov inden for få minutter, hvilket markerede et forsøg på at transformere BigBasket til en go-to-platform for forskellige Diwali-essentielle ting.

Ud over BigBasket har platforme som Blinkit og Zepto positioneret sig som festlige shoppingdestinationer.

Blinkits samarbejder med Malabar og Joyalukkas giver kunderne muligheder for både guld- og sølvmønter i flere pålydende værdier, fra 0,5 g til 10 g.

Zeptos partnerskab med Malabar og Augmont gør det muligt for dem at levere eksklusive 24K og 999 purity mønter, som er populære blandt festlige shoppere.

Disse platforme tilbyder ikke kun bekvemmelighed, men også metalmuligheder af høj kvalitet for at imødekomme traditionelle købsvaner.

Swiggy Instamart, der er anerkendt for hurtige dagligvareleveringer, har introduceret et udvalg af guldmønter i vægte fra 0,1 g til 1 g, sammen med sølvmønter i flere vægte, alle tilgængelige i samarbejde med Jar og Muthoot Exim.

Dette fleksible vægtområde er designet til at imødekomme forskellige køberpræferencer, fra minimale køb til mere betydelige investeringer.

Partnerskabet med Malabar, der tilbyder både ægte og symbolske mønter, fremhæver platformens hensigt om at tiltrække en bred kundebase.