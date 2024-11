Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

GME-tokenet, en kryptovaluta knyttet til GameStop, oplevede en stigning på 26,37 % i prisen i løbet af det seneste døgn, hvilket signalerer stor investorinteresse.

Denne pludselige stigning stemmer nøje overens med stigningen på 8,96% i GameStop Corporations aktiekurs på New York Stock Exchange (NYSE), hvor aktierne steg fra $20,85 til $22,45 i skrivende stund.

Mange mener, at tokens ydeevne er forbundet med den opadgående bane for GameStops aktie. Med et betydeligt aktivitetsvolumen på både aktie- og kryptovalutamarkedet noterer analytikere sig og spekulerer i potentialet for yderligere vækst.

GME token poster 20,2 % stigning over 24 timer

GME-tokenet viste en betydelig prisstigning på 20,2 % inden for 24 timer, et klart opsving fra de seneste lavpunkter på markedet. I begyndelsen af oktober handlede tokenet til $0,003226.

Prisen forblev inden for et snævert bånd på $0,003669 og $0,002841 indtil den 13. oktober, hvor en stigning i efterspørgslen drev prisen op til et højdepunkt på $0,005200.

På trods af et fald på 34 % mellem den 14. og 25. oktober, genvandt GME-tokenet styrke og steg næsten 40,65 % alene inden for de seneste fire dage.

GameStop Corporations aktiekurs har også oplevet et bemærkelsesværdigt skift, der er steget efter et fald på 12% tidligere på måneden.

Fra oktober til $22,95 nåede GameStops aktier et lavpunkt på $21,67 den 16. oktober, før de testede månedens laveste niveau den 23. oktober.

En stigning på 8,91 % i går, forstærket af et 24-timers handelsvolumen på 40,724 millioner aktier, har drevet fornyet investorinteresse.

Korrelationen mellem GameStops aktiekursbevægelse og GME-tokenets præstation er tydelig, da investorernes stemning omkring virksomheden strækker sig til dets tilknyttede digitale aktiver.

Analytikere ser potentialet for fortsat rally i GME-token

Adskillige analytikere forudser, at både GameStops aktie og GME-tokenen kan fortsætte med at opleve opadgående momentum.

Kryptoekspert Mikey Money har forudsagt, at GameStops aktie kan nå et interval på $25 til $28 ved udgangen af oktober.

Denne potentielle stigning forventes også at løfte GME-tokenets værdi, selvom nogle forbliver forsigtige, hvilket tyder på, at et all-time high (ATH) muligvis ikke er nært forestående.

Markedsfaktorer, der påvirker GME-tokens udsigter

Mens GME-tokenet for nylig har vist modstandsdygtighed, er dets ydeevne stadig tæt forbundet med GameStops aktievolatilitet.

Markedsobservatører har fremhævet indflydelsen af spekulativt købspres, som kombineret med høje handelsvolumener har givet næring til tokenens seneste prisbevægelser.

Hvis GameStops aktie fortsætter med at stige, kan det give yderligere medvind til GME-tokenet, selvom markedsrisici fortsætter i betragtning af tokenets afhængighed af aktiepræstationer.

På trods af de seneste gevinster er GME-tokenets fremtid fortsat usikker, og analytikere udtrykker blandede synspunkter om dets bæredygtighed.

Nogle eksperter advarer om, at tokens afhængighed af GameStops aktiebane kan gøre det sårbart over for markedskorrektioner.

Ikke desto mindre tyder tokens nylige opsving på potentiale for fortsatte stigninger, hvis GameStops aktie klarer sig gunstigt.

Som markedet ser på, kan GME-tokenet enten stabilisere sig eller stå over for fornyet volatilitet i de kommende dage.