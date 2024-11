Kryptopriserne i dag: Dogizen, Dogecoin accelererer, og Bitcoin rammer 71K

Kryptovaluta-området viser igen optimisme med en række bemærkelsesværdige prisstigninger.

Bitcoin (BTC) steg til nye højder, da tyrene skubbede den til over $71.000 i løbet af det seneste døgn. Dette udløste betydelige bevægelser på altcoin-markedet.

Dogizen (DOGIZEN) afspejler denne optimisme med sit succesfulde forsalg, som stadig er omkring $400K fr at nå målet.

Ved at introducere den første ICO på Telegram fortsætter Dogizen med at fange investorernes opmærksomhed på grund af projektets unikke karakter.

I mellemtiden fortsatte Dogecoin med at udnytte Elon Musks obskure ros.

Det originale meme-token malede sit daglige diagram grønt efter at være steget 15 % i løbet af de sidste 24 timer.

Kryptomarkedet i dag

Bitcoin steg fra det laveste intradaglige højdepunkt på $67.545 til $71.475 efter en stigning på 5 % i 24 timer.

Spot BTC ETF-indstrømning, på $479,35 millioner pr. 28. oktober, bidrager til Bitcoins fremherskende opadgående styrke.

De førende altcoins kopierede Bitcoins bevægelser, hvor Ethereum, Solana og XRP steg op til 7% inden for det seneste døgn.

I mellemtiden oplevede meme token-sektoren de fleste stigninger.

Markedsværdien for alle temakryptoer oplevede en stigning på 10 % 24 timer for at passere 67 milliarder dollars, ifølge Coingecko.

Mens Mog Coin, PEPE og GOAT kunne melde betydelige stigninger, så fangede Dogecoin investorernes opmærksomhed på grund af Elon Musks fortsatte støtte forud for det amerikanske valg.

Elon Musk driver DOGE til 4-måneders højdepunkt

Det største meme-token målt efter markedsværdi er steget til niveauer, der ikke er set i løbet af de sidste fire måneder. Elon Musks indflydelse drev Dogecoin til nye højder.

DOGE-prisen steg med over 25 % inden for de sidste 72 timer til $0,169 – en pris, der sidst blev observeret i juni 2024.

Optimismen opstod efter Musks tilstedeværelse i Madison Square Gardens under et Trump-rally.

Dogecoin-momentum genopstod, efter at Elon Musk lovede amerikanske skatteydere 2 billioner dollars gennem Department of Government Efficiency (D.O.G.E).

Også Musks kryptiske X-post, der involverede Dogecoin, bidrog til entusiasmen.

Tesla-direktøren flettede sit flexbillede sammen med Shiba Inu-hunden. DOGE-fans tog dette som en bekræftelse på Elon Musks tillid til meme-aktivet.

DOGE handles til $0,1645, og den imponerende daglige handelsvolumen tyder på flere opsving.

Fortsatte opadgående tendenser kan drive Dogecoin mod modstanden på $0,171. Dette kunne åbne dørene til det opadgående mål på $0,192 – en stigning på 17% fra de nuværende priser.

Dogizen forsalget varmer op

Dogizen er et nyt kryptoprojekt, der lover at tilbyde det, som Telegram-baserede spil som Catizen og Hamster Kombat ikke har kunnet levere.

Dogizen har et enormt potentiale, og det aktuelle forsalg kan være et bevis om dette. Det har indtil videre tiltrukket $1.056.183 i finansiering fra de investorer, der har tillid til dets fremtid.

Projektet positionerede sig til at udnytte store tal. For eksempel udnytter Dogizen Telegrams over 950 millioner månedlige brugere.

Det ser også ud til at få en bemærkelsesværdig andel af Telegram-spilverdsættelsen på 1 milliard dollars.

Desuden har meme-aktiver vist sig at være vigtige i kryptorummet.

DOGIZEN handles til $ 0,000074 pr. token og ser ud til at have alt, hvad der kræves for at 20x i de kommende perioder.

Du kan finde ud af mere om Dogizen på deres officielle hjemmeside.