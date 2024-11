Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Japanske aktier presser opad, efter at landets regerende koalition ledet af premierminister Shigeru Ishiba ikke formåede at sikre et parlamentarisk flertal ved valget i 2024.

Det Liberale Demokratiske Parti (LDP) sammen med Komeito – dets koalitionspartner vandt 215 sæder ud af 465 i alt, hvilket falder under de 233, det var nødvendigt for at opnå flertal.

LDP bliver nu nødt til at danne en ny koalition med en tredjepart, der staver usikkerhed, da navnet på partiet såvel som vilkårene for en sådan aftale med det endnu ikke er afsløret.

“Det kan potentielt give et meget uklart resultat fremadrettet,” sagde Neuberger Bermans senior vicepræsident Kei Okamura til CNBC tirsdag.

Ikke desto mindre er Okamura optimistisk på de følgende to japanske aktier af høj kvalitet.

USS Co Ltd (TYO: 4732)

Kei Okamura er fortsat konstruktiv med hensyn til brugtbilsforhandlerens aktier, selv om de har været efternøler i 2024.

Porteføljeforvalteren forventer, at USS-aktien vil vende sig i det kommende år, da den i øjeblikket er den “største operatør” på markedet for brugte bilauktioner med en andel på mere end 50%.

Virksomheden har derfor en exceptionel “prissætningskraft – hvilket vi mener er absolut kritisk,” tilføjede han på “Squawk Box Asia”.

USS Co Ltd afsluttede sit regnskabsår 2024 med ¥48.937 millioner ($326 millioner) i driftsresultat på ¥97.606 millioner i nettoomsætning. Begge tal steg markant i forhold til et år siden.

USS-aktier giver også i øjeblikket et sundt udbytte på 2,94%, hvilket gør op med endnu en god grund til at have det i din portefølje.

Tokio Marine Holdings Inc (TYO: 8766)

Aktierne i dette forsikringsselskab er allerede steget omkring 60 % i forhold til starten af 2024, men Neuberger Berman er overbevist om, at det vil skubbe yderligere til opsiden i de kommende måneder.

Faktisk ser Kei Okamura Tokio Marine-bestanden som noget isoleret fra den politiske usikkerhed. Han er positiv over for det multinationale, da det har et prisværdigt fodaftryk i både Japan og USA, der hjælper med at forbedre dets P&L.

“Vi forventer, at forsikringsselskabet fortsætter med at afvikle på tværs af aktiebesiddelser, investere disse indtægter i forretninger, men alligevel købe aktier tilbage. Det ville love godt for balancen,” ifølge investeringsselskabet.

Tokio-aktier er godt positioneret til sunde samlede afkast, da de også betaler et udbytte på 2,21 %. Et par af de andre højkvalitetsnavne, som Neuberger Berman er optimistisk på, omfatter Hitachi og Mitsubishi Logistics.