Shiba Inus NFT-bro går live på Shibarium: hvad er det næste for SHIB-prisen?

Shiba Inu (SHIB) holdet afslørede aktiveringen af en NFT-bro på deres Layer2 blockchain, Shibarium.

Den nye funktionalitet har til formål at udjævne udbetalinger og indskud af Ethereum-baserede ikke-fungible tokens.

Entusiaster skal kun forbinde deres web3-tegnebøger, såsom MetaMask og TrustWallet, hvilket udvider cryptocurrency-handelslandskabet.

NFT-brodannelse vil sandsynligvis åbne Shiba Inu-projektet for en massiv brugerbase, hvor entusiaster nyder godt af lukrative funktioner som hurtig transaktionsafslutning og lavere transaktionsgebyrer.

I mellemtiden har Layer2 blockchain (Shibarium) vundet popularitet siden lanceringen i august 2023, hvilket har faciliteret cirka 436 millioner fra denne udgivelse.

Shiba Inu sigter mod at kaste mememøntens status

SHIB sluttede sig til cryptocurrency-verdenen som et meme-aktiv, der stolede på hype uden brug af den virkelige verden. Ikke desto mindre har dets udviklere kæmpet for at hæve sig over aktivets meme-oprindelse.

Shiba Inu-teamet har arbejdet på at udvikle projektet til et robust decentralt finansielt netværk.

Denne bestræbelse førte til etableringen af DEX ShibaSwap og L2 blockchain Shibarium.

Den seneste NFT-bro understreger projektets forpligtelse til at transformere Shiba Inu fra en meme-krypto til et finansielt kraftcenter med brugssager i den virkelige verden.

SHIB pris ydeevne

Shiba Inu malede sine prisdiagrammer grønne midt i bemærkelsesværdigt genopblussen af købere. Den steg 10 % inden for det seneste døgn for at svæve på $0,00001825.

Source – Coinmarketcap

Det solide momentum dukker op, efterhånden som kryptomarkedet blomstrer på Bitcoins seneste spring forbi $71.000.

SHIBs nuværende momentum matcher analytikernes optimisme om nye prismilepæle.

NFT-broen vil indføre betydelig likviditet til projektet. Ydermere er SHIBs token burn-initiativ fortsat afgørende for at sikre stabile prishandlinger i de kommende tider.

I mellemtiden fremhævede dataanalyseplatformen CoinCodex muligheden for Shiba Inus prisstigning til $0,05 eller $1.

Rapporten indikerer, at selvom det virker umuligt at nå disse mål, så har SHIB, hvad der skal til for en fantastisk prisstigning.

CoinCodex refererede til tokens eksplosive vækst på 85.000.000% i 2021.

Desuden fremhævede analysen, at gentagelse af 2021 giver udfordringer SHIB, med henvisning til dets massive cirkulerende udbud af over 589 billioner mønter og brede markedsydelser.

CoinCodex tilføjede, at tokenforbrændinger er afgørende for at løse Shiba Inus forsyningsproblemer.

En 410 billioner token-brænding af Ethereum-medstifter Vitalik Buterin bidrog til SHIB’s 2021-outperformance.

Analysen understregede, at reduktion af Shiba Inus forsyning er afgørende for at nå $0,01-mærket. Ikke desto mindre virker det urealistisk at fjerne billioner af tokens i øjeblikket.

CoinCodex tilføjede også, at SHIB at ramme $1 “teoretisk umuligt”, da det vil kræve $589 billioner i markedsværdi.

Source – CoinCodex

Shiba Inu havde en markedsværdi på omkring 3 billioner dollars i 2021-historiens højdepunkter.

SHIB kan prale af $10,72 milliarder i markedsværdi, når dette skrives, med en samlet forsyning på 1 quadrillion.

CoinCodex antyder, at Shiba Inus nuværende tilstand gør det udfordrende selv at skyde i vejret for at sænke prismilepæle som $0,01 og $0,001.