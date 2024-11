USA sagde mandag, at det søger op til 3 millioner tønder råolie for at fylde sin strategiske petroleumsreserve (SPR), ifølge en Reuters-rapport.

Købet vil blive foretaget til og med maj næste år, og det vil være til levering på Bryan Mound-stedet i Texas.

Rapporten sagde, at købet vil efterlade regeringen med få penge til at købe mere, indtil lovgiverne godkender flere midler til det samme.

Den seneste udvikling kommer, da regeringen ønsker at fylde sine reserver op, efter at den havde solgt 180 millioner tønder råolie fra SPR i 2022 for at begrænse stigningen i lokale benzinpriser.

Ifølge US Energy Information Administration (EIA) har SPR omkring 384,6 millioner tønder råolie pr. 18. oktober.

Biden-regeringen godkendte salg i 2022, efter Rusland invaderede Ukraine

USA’s præsident Joe Biden havde godkendt det massive salg af 180 millioner tønder råolie for et par år siden, efter at benzinpriserne steg, efter Ruslands invasion af Ukraine.

Efter Moskvas invasion var Brent-priserne steget til næsten 140 dollars pr. tønde, og nåede det højeste niveau i mere end 14 år.

Som et resultat steg de indenlandske brændstofpriser i USA. Salg af olie var godkendt til private aktører i landet.

Den amerikanske regering havde siden da købt mere end 55 millioner tønder olie tilbage til en gennemsnitspris på 76 USD pr.

Dette er næsten 20 dollar lavere end prisen på 95 dollars pr. tønde, det solgte olien i 2022, sagde Reuters i rapporten.

Ikke nok midler med det amerikanske energiministerium

Ifølge Reuters’ rapport, i et forsøg på at genopbygge SPR, havde Department of Energy i USA arbejdet sammen med lovgivere om at annullere et salg af 140 millioner tønder olie i slutningen af 2022.

Demokratiske og republikanske lovgivere havde stemt for disse salg for at betale for regeringsprogrammer, sagde Reuters.

Det er dog uklart, hvor meget flere midler afdelingen har til at købe mere olie til sine reserver. En talsmand for afdelingen havde tidligere fortalt Reuters, at den har omkring 150 millioner dollars tilbage, hvilket ville være nok til at købe omkring 2 millioner tønder.

Politisering af SPR

“Overhængende udtømning af SPR-oliekontoen lægger byrden på Capitol Hill for yderligere genopfyldning, men politisering af SPR kan gøre det svært for lovgivere at blive enige,” Kevin Book, en politikanalytiker hos ClearView Energy Partners, en ikke-partipolitisk forskningsgruppe , fortalte Reuters.

Det kommende amerikanske valg bringer mere usikkerhed om emnet.

Den næste regering bliver nødt til at arbejde sammen med Kongressen for at finansiere energiafdelingens SPR-fond, hvilket kan være vanskeligt.

Derudover kan samarbejdet med lovgivere også involvere annullering af Kongressens aftale om fremtidigt salg af 100 millioner tønder råolie fra SPR mellem 2026 og 2031.