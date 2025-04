Russiske myndigheder kan nu konvertere beslaglagte Bitcoin til statslige midler

Russiske myndigheder bygger en juridisk og operationel ramme for at konvertere beslaglagte Bitcoin (BTC) til kontanter til statskassen, da landet kæmper med regulatorisk usikkerhed omkring kryptoaktiver.

Indsatsen, ledet af Federal Bailiff Service (FSSP), følger konfiskeringen af ​​BTC 1.032 fra den tidligere efterforsker Marat Tambiev, til en værdi af omkring $10 millioner, hvilket markerer en stor testsag for Ruslands udviklende kryptopolitikker.

I en video offentliggjort på Føderationsrådets RuTube-kanal sagde FSSP-chef Dmitry Aristov, at Rusland bruger denne juridiske præcedens til at udforske mekanismer til at omdanne konfiskerede digitale valutaer til statsindtægter.

Der mangler dog stadig en omfattende lovgivningsmæssig løsning.

FSSP forbereder kryptosalg

Dmitry Aristov, leder af FSSP, henvendte sig til Føderationsrådets udvalg for forfatningslovgivning og statsbygning og beskrev Bitcoin som et “problematisk aktiv” for retshåndhævelse.

Han bekræftede, at fogeder havde konfiskeret BTC i mindst én straffesag og samarbejder nu med andre statslige organer for at konvertere mønterne til statsejede midler.

Udvalgets undersøgelse fokuserede på protokollerne for konfiskation af kryptovalutaer, og Aristov skulle efter sigende have peget på Tambiev-sagen som retsgrundlag.

Under efterforskningen beslaglagde retshåndhævelsen BTC fra den tidligere seniorefterforsker, som blev fundet skyldig i at have modtaget kryptovalutabestikkelse fra medlemmer af hackergruppen Infraud Organization. Tambiev blev idømt 16 års fængsel.

Aristov bemærkede, at indtil et lovforslag er vedtaget, der definerer den juridiske status for Bitcoin og andre mønter, forbliver en robust ramme for konsekvent beslaglæggelse og konvertering uden for rækkevidde.

Tambiev-sagen skaber præcedens

Sagen om Marat Tambiev er blevet et vartegn for russiske rets- og håndhævelsesmyndigheder.

I 2024 blev han dømt for at have modtaget bestikkelse i Bitcoin fra en international cyberkriminalitetsgruppe til gengæld for at hindre en kriminel efterforskning.

FSSP beslaglagde BTC 1.032 fra Tambiev, en sum værd cirka 10 millioner dollars, hvilket gør det til et af de største kryptobeslaglæggelser af et russisk statsorgan.

Efter beslaglæggelsen begyndte det russiske finansministerium at arbejde på at tjene penge på den konfiskerede BTC.

I januar 2025 bekræftede myndighederne, at de var begyndt at overføre kryptoen til statskonti og planlagde at begynde at sælge den.

Borgerkammeret har også vejet ind og foreslået en ny statsfond til at forvalte konfiskerede kryptoaktiver.

Afdelingen anbefalede, at provenuet fra salg af digitale valutaer allokeres til at finansiere offentlige projekter, hvilket yderligere binder behovet for lovgivningsmæssig klarhed til bredere økonomiske og socialpolitiske mål.

Kryptopolitik er fortsat delt

På trods af to vigtige stykker lovgivning vedtaget i 2024 – en anerkender kryptomining som en legitim forretning og en anden, der tillader krypto i international handel inden for en centralbankdrevet sandkasse – er landets bredere holdning til digitale aktiver stadig i konflikt.

En langvarig lov forbyder stadig brugen af ​​kryptovalutaer til betalinger i Rusland.

Centralbanken fortsætter med at slå til lyd for strengere kontrol, og foreslår forbud mod detailinvesteringer i krypto og på kryptobørser, der opererer uden for dets sandkassemiljø.

Men andre ministerier og store industrielle minearbejdere foretrækker regulering frem for forbud. De argumenterer for en mere åben tilgang, der tillader regulerede kryptobørser og klarere juridiske standarder for transaktioner.

Resultatet er en politisk krise, der komplicerer håndhævelsesindsatsen som FSSP.

Kryptofond og sandkasseplaner

Borgerkammerets forslag om en centraliseret fond for beslaglagte kryptovalutaer indikerer et forsøg på at institutionalisere håndteringen af ​​digitale aktiver i det statslige system.

Hvis det bliver vedtaget, vil det formalisere omfordelingen af ​​krypto-afledte indtægter til offentlig velfærd.

I mellemtiden fortsætter centralbankens sandkasse med at tillade kvalificerede investorer at handle krypto i et begrænset miljø.

Selvom dette giver en begrænset vej frem, er der stadig behov for en bredere ramme for at støtte agenturer som FSSP i at transformere beslaglæggelser af digitale aktiver til praktiske økonomiske resultater.