Binance-grundlægger og tidligere administrerende direktør Changpeng “CZ” Zhao har indgået et samarbejde med Kirgisistans National Investment Agency (NIU) for at hjælpe med at forme landets kryptoramme og blockchain-økosystem.

Den 3. april meddelte den kirgisiske præsident Sadyr Zhaparov, at regeringen havde underskrevet et aftalememorandum med Zhao for at give vejledning om blockchain-teknologi, regulering af virtuelle aktiver og digital infrastruktur.

I henhold til aftalen vil Zhao rådgive NIU om udvikling af lokale talenter gennem uddannelsesprogrammer inden for områder som kryptostyring og cybersikkerhed.

Zhao beskrev partnerskabet som “ekstremt meningsfuldt”, og bemærkede, at han allerede rådgiver adskillige regeringer, både “officielt og uofficielt”, om hvordan man opbygger kryptoregler og udruller blockchain-løsninger til forbedring af regeringens effektivitet, idet han understreger, at blockchain har brugssager langt ud over blot handel.

Ifølge præsident Zhaparov repræsenterer memorandummet “et vigtigt skridt” i retning af at forbedre nationale digitale kapaciteter.

“Underskrivelsen af ​​memorandummet åbner nye horisonter for udviklingen af ​​digitale teknologier og blockchain-økosystemet i landet […] sådanne initiativer er afgørende for den bæredygtige vækst af økonomien og sikkerheden af ​​virtuelle aktiver, hvilket i sidste ende genererer nye muligheder for virksomheder og samfundet som helhed,” tilføjede han.

Kirgisistan sigter mod at blive et regionalt knudepunkt for digital innovation, og regeringen ser dette samarbejde som et vigtigt skridt i retning af at styrke sin teknologiske infrastruktur og fremme udenlandske investeringer.

Landet, der er rigt på uudnyttet vandkraft, ses også som en stærk udfordrer til kryptominedrift.

Det Internationale Energiagentur rapporterer, at kun 10 % af Kirgisistans vandkraftpotentiale er blevet udviklet.

I december støttede Kirgisistans parlament et lovudkast for den digitale som, landets planlagte CBDC. Prototypetest er sat til begyndelsen af ​​2025, med en beslutning om udrulning, der forventes i slutningen af ​​2026.

Ikke længere administrerende direktør

Zhaos fornyede offentligt vendte rolle kommer kun få måneder efter at have afsonet en fire måneders fængselsdom i USA for at have overtrådt love om hvidvaskning af penge under hans tid hos Binance.

Siden sin løsladelse har han taget et skridt tilbage fra ledende stillinger og i stedet valgt at udforske nye muligheder bag kulisserne.

For eksempel omdøbte han Binance Labs til YZi Labs, et familiekontor, der udvider sit investeringsfokus ud over krypto til at omfatte kunstig intelligens og bioteknologi.

YZi Labs har allerede ført en finansieringsrunde på 16 millioner dollars til Sign, en platform, der sigter mod at forbedre on-chain legitimationsverifikation og token distribution.

Zhao grundlagde også Giggle Academy, et nonprofit uddannelsesinitiativ, der tilbyder gamified læringsoplevelser.

Dette var dog ikke første gang, Binance-grundlæggeren er blevet benyttet til kryptovejledning.

Tidligere i år mødtes han med den malaysiske premierminister Anwar Ibrahim.

Han har også haft møder med embedsmænd fra De Forenede Arabiske Emirater og Bhutan, selvom detaljerne om disse forhandlinger stadig er vage.

Som tidligere rapporteret af Invezz sluttede Zhao sig til crypto-AI-startup Vana som rådgiver i februar i år efter en investering fra YZi Labs.