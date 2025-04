Sydkoreas forfatningsdomstol stadfæstede fredag ​​rigsretssagen mod præsident Yoon Suk Yeol og fjernede ham officielt fra embedet og satte en 60-dages nedtælling i gang til et nyt præsidentvalg.

Beslutningen fulgte efter måneders politisk uro udløst af Yoons kontroversielle erklæring om krigsret i slutningen af ​​sidste år.

Fungerende overdommer Moon Hyung-bae, der afsagde dommen i en nationalt tv-transmitteret adresse, bekræftede, at retten havde nået en enstemmig afgørelse.

Han udtalte, at Yoons erklæring om krigsret den 3. december ikke opfyldte det forfatningsmæssige krav om en national krise.

Desuden var brugen af ​​militær magt til at blokere parlamentarisk handling en direkte overtrædelse af sydkoreansk lov.

“Deployeringen af ​​tropper til Nationalforsamlingen var en alvorlig overskridelse af den udøvende magt,” sagde Moon ifølge en oversættelse fra Yonhap News Agency.

Krigsloven og dens udfald

Yoons overraskende erklæring om krigsret – den første i mere end fire årtier – blev leveret under en sen nat-udsendelse, hvor han hævdede, at landet stod over for trusler fra “nordkoreanske kommunistiske styrker” og “antistatslige elementer.”

Bevægelsen udløste øjeblikkelig tilbageslag, hvor lovgivere hurtigt afviste dekretet og indledte en rigsretssag kun få dage senere.

Parlamentet stemte for en rigsretssag for Yoon den 14. december, hvilket førte til hans suspension.

Fredagens domstolsafgørelse afslutter processen og markerer kun anden gang i landets demokratiske historie, at en præsident formelt er blevet fjernet fra embedet.

I mellemtiden er premierminister Han Duck-soo blevet genindsat som fungerende præsident efter et tidligere domstolsdirektiv den 24. marts.

Markederne reagerer på politisk turbulens

Finansmarkederne reagerede hurtigt på domstolens afgørelse.

Sydkoreas Kospi-indeks lukkede 1,66 %, mens det mindre Kosdaq faldt 0,85 %.

I modsætning hertil blev den sydkoreanske won styrket omkring 1 % over for den amerikanske dollar.

Finansminister Choo Kyung-ho indkaldte til et hastemøde sammen med centralbankchef Rhee Chang-yong og andre topregulatorer for at vurdere nedfaldet på nationens finansielle og realøkonomi.

Økonomer bemærkede, at selvom kendelsen tilføjer politisk klarhed, forbliver markederne uafklarede af globale handelsproblemer og kommende politiske overgange.

Investorer holder øje med valg og politiske retninger

Rettens afgørelse flytter opmærksomheden mod det kommende præsidentvalg, der forventes at blive afholdt i begyndelsen af ​​juni.

Oppositionsleder Lee Jae-myung betragtes bredt som den førende kandidat, selvom formelle kandidaturer endnu ikke er erklæret.

“Dommen genskaber en vis grad af sikkerhed i regeringsførelsen, men markederne fordøjer stadig den bredere geopolitiske modvind,” sagde Homin Lee, senior makrostrateg hos Lombard Odier.

Trumps gensidige tariffer kaster stadig en skygge.

Lee sagde, at han har en “neutral” opfordring til Sydkorea og bemærkede, at “usikkerhed om handel er afbalanceret af tilbagevenden af ​​normal politik og ukrævende værdiansættelse af aktiver.”

Politikudsigterne er fortsat usikre

Min Joo Kang, ING’s seniorøkonom for Sydkorea og Japan, advarede om, at politiske splittelser og finanspolitiske forsinkelser kan dæmpe den økonomiske vækst på kort sigt.

Hun bemærkede, at straffesager mod Yoon fortsat er aktive og kan påvirke præsidentkampagnen.

“Yoons strafferetlige anklager er adskilt fra hans rigsretssag. Som sådan vil den politiske støj omkring den blive ved i hele præsidentkampagnen, og yderligere opdele landet,” sagde hun og tilføjede, at markederne hurtigt vil skifte fokus til valget i juni.

Kang sagde også, at der er meget usikkerhed om præsidentkandidaterne og deres politik.

Ifølge Kang kunne en DP-sejr indlede en ekspansiv finanspolitisk tilgang med et foreslået budget på 35 billioner vundet og et sandsynligt løft i velfærd og offentlige investeringer.

I modsætning hertil efterlyser PPP en mere beskeden udgiftspakke på 15 billioner vundet, selvom begge parter forventes at fastholde en lempende holdning generelt.

“Men en politisk krise vil gøre det vanskeligt for regeringen at forfølge sin politiske dagsorden. Under alle omstændigheder burde den samlede effekt på væksten i år være svagere, end vi oprindeligt forventede,” sagde hun.

De kommende uger forventes at bringe yderligere klarhed om kandidater og kampagneplatforme.

Indtil da vil både investorer og analytikere navigere i et komplekst landskab formet af både indenrigspolitik og eksternt økonomisk pres.