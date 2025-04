Analytikere kalder Bitcoin bunden, da EOS trodser markedstendensen med 40% rally

Markedets usikkerhed herskede i denne uge, da Bitcoin ikke formåede at bryde $87.000 og handlede tæt på ugentlige lavpunkter.

Med bekymring over handelskrige, der eskalerede, var den samlede kryptomarkedsværdi faldet med næsten 7% til 2,75 billioner USD ved sene asiatiske handelstider fredag.

I tråd med dette gled Crypto Fear and Greed Index ind i ekstrem frygt-territorium på 28, et kraftigt fald fra 44 ugen før.

Trader tøven var også tydelig på tværs af altcoin-markedet med lave handelsvolumener og kun encifrede gevinster blandt de 99 bedste tokens.

Hvorfor faldt Bitcoin i denne uge?

Flere makroøkonomiske katalysatorer holdt Bitcoin dæmpet

Tidligt på ugen fik stemningen et slag, da handlende reagerede på tiltagende geopolitisk spænding. USA’s præsident, Donald Trump, annoncerede en ny runde med 25% told på importerede biler, hvilket vækker frygten for en fornyet handelskrig.

Den økonomiske baggrund rystede yderligere investorernes tillid. Den seneste PCE-rapport viste, at inflationen steg hurtigere end forventet, mens data fra marts fra Conference Board afslørede, at de amerikanske forbrugertillid var faldet til det laveste niveau i 12 år.

Denne en-to-punch af inflation og svækkelse af stemningen skubbede handlende til at reducere risikoen, hvilket trak spotefterspørgsel og futuresaktivitet ned.

Midt på ugen var denne frygt kun vokset. Markedet var nervøst forud for udrulningen af ​​tarifferne den 2. april, som mange frygtede ville fungere som en bearish trigger for risikoaktiverede aktiver som Bitcoin. Selvom de havde til formål at beskytte amerikansk produktion, risikerede de foreslåede foranstaltninger at opildne handelsspændinger.

S&P 500 og Nasdaq Composite faldt yderligere 3,5 % efter åbningen af ​​toldnyheder, hvor analytikere døbte bevægelsen starten på en ny “3. Verdenskrig” af handelskrige.

Selv stærkere end ventede amerikanske jobdata kunne ikke opveje dysterheden, da investorerne forblev fokuserede på det forværrede makromiljø.

Alligevel fortsatte markedets væddemål på en potentiel rentenedsættelse fra Federal Reserve med at stige, og forventningerne steg på trods af de blandede signaler. Under skrivningen viste CME Fed-urværktøjet chancer for en rentenedsættelse i maj på 41,3%.

Vil Bitcoin styrte ned igen?

Det nuværende scenario omkring Bitcoin forbliver stort set bearish. Markedsanalytiker Sergei Gorev, leder af risiko hos bitcoin og kryptoplatform YouHodler, advarede om, at et brud under martss laveste niveau på $77.186 kunne åbne døren til, hvad man beskrev som et “krisescenario” på vej ind i 2025.

Udsigterne for både aktier og krypto er blevet mørkere i kølvandet på eskalerende handelsspændinger, hvor stemningen er svækket over hele linjen.

Alligevel har Bitcoin fortsat handlet inden for et relativt snævert interval mellem $80.000 og $90.000.

Ifølge XBTO’s Javier Rodriguez-Alarcon kan dette område fungere som en triggerzone, hvor ethvert afgørende breakout potentielt kan give næring til et større træk i begge retninger.

“Med fokus på, hvordan disse gensidige tariffer vil blive håndhævet i de kommende uger, bør investorer nøje overvåge makroøkonomiske nøgleindikatorer og forsigtigt styre positionsstørrelser, især ved at begrænse gearing,” tilføjede Rodriguez.

Ikke desto mindre forblev nogle optimistiske og foreslog, at benchmark-kryptovalutaen kan have nået bunden, og et opadgående rally kan være på vej.

Et sådant signal kom fra markedsanalytiker Cas Abbé, som pegede på et potentielt faldende kilemønster på Bitcoins daglige diagram. Han bemærkede, at BTC ikke udskrev et nyt lavpunkt, selvom traditionelle markeder led deres værste session i fem år, hvilket kunne tyde på relativ styrke.

Abbé tilføjede, at Bitcoin ofte bunder før det bredere marked og spekulerede i, at $76.500-niveauet kan have markeret cyklussen lavt. For yderligere opadgående bekræftelse rådede han til at se efter et breakout og genvinde over $86.500-mærket.

Krypto-kommentator Lana Queen kimede ind med en lignende følelse og bemærkede, at Bitcoins udkonkurrerende traditionelle markeder var “bullish”. Se nedenfor.

Andre som Rekt Capital har markeret, at Bitcoin kan danne de “tidlige tegn” på en “overdrevet bullish divergens.”

Baseret på det diagram, han delte, blev $82.400 mærket som en nøglestøtte, som BTC skal holde for, at mønsteret forbliver intakt.

Kilde: Rekt Capital

Et andet teknisk setup blev fremhævet af medhandleren Merlijin The Trader.

I et X-indlæg den 4. april påpegede han, at Bitcoin netop havde afsluttet, hvad han kaldte det “perfekte AMD-setup”, et bullish mønster, der følger en cyklus af akkumulering, manipulation og endelig distribution.

Ifølge Merlijin ser Bitcoin ud til allerede at have passeret gennem manipulationsfasen og går nu ind i distribution.

Hvis mønsteret udspiller sig, kan det signalere begyndelsen på en større opadgående fortsættelse, hvor det næste etape sigter mod prisniveauer over $100.000.

Da vi skrev, svævede Bitcoin over $83.000, et fald på 1,3 % i løbet af de sidste 7 dage.

Altcoin-markederne afkøles

De fleste high-cap altcoins opgav gevinsterne i løbet af den foregående uge. Den samlede markedsværdi faldt dog kun en smule og holdt tæt på $1,1 billioner i sidste uge.

Altcoin-sæsonindekset faldt med fire point fra den foregående uge, hvilket bekræfter “Bitcoin-sæsonen”.

De bedste vindere var som følger:

EOS

EOS (EOS) steg 40 % i løbet af den seneste uge til 0,8161 USD ved pressetidspunktet, mens markedsværdien steg til over 1,27 milliarder USD.

Kilde: CoinMarketCap

Dets prisgevinster kom med en stigning i dets handelsvolumen fra $200 millioner til næsten $1 milliard i går, før det blev fastsat til $489 millioner.

EOS-rallyet bygger på dets nylige rebrand til Vaulta, da det skifter gear mod at opbygge et blockchain-drevet banksystem.

EOS-teamet introducerede også fire hovedsøjler i Vaultas Web3-bankopsætning i denne uge, som omfatter formueforvaltning, forbrugerbetalinger, porteføljeinvesteringer og forsikring.

Disse vil blive bakket op af partnere som CEFFU, SPIRIT Blockchain og Blockchain Insurance Inc., der hver bringer virkelige use cases til Vaulta-netværket.

Pendle

I løbet af de sidste 7 dage er Pendle (PENDLE) steget med 14,5 % og vekslet hænder til $3,07, når du skriver.

Kilde: CoinMarketCap

Dens markedsværdi var sat til $495,72 millioner, mens dens daglige handelsvolumen stadig svævede over $129 millioner efter at være faldet fra dets ugentlige højdepunkt på næsten $190 millioner.

Pendle-gevinster i denne uge blev ledsaget af en kraftig stigning i åben rente på Binance.

De bullish væddemål fra investorer var hovedsageligt drevet af Binance-hvaler, der for nylig er begyndt at akkumulere PENDLE efter deres nylige notering på Coinbase og ekspansion til Berachain. Projektet har også annonceret planer om at udvide til Sonic.

Denne udvikling har skubbet Pendle til at udvise nogle af de højeste positive finansieringsrater blandt DeFi-relaterede tokens.

Positiv finansiering betyder, at handlende med lange positioner betaler dem med korte positioner, hvilket typisk afspejler en bullish markedsstemning.

Zcash

Zcash (ZEC) steg 12% i løbet af de sidste 7 dage, prissat til $40,49 i skrivende stund.

Kilde: CoinMarketCap

Dens markedsværdi var på over 643,3 millioner dollars med en daglig handelsvolumen på 73,58 millioner dollars.

Zcash så de fleste af sine seneste gevinster efter at have brudt sig over den faldende trendlinje, der begyndte at danne sig efter sine højdepunkter i december, hvor altcoinen bevægede sig forbi modstandsniveauet på $35 og afsluttede den nedadgående trend.

Zcashs pris fik også et løft, efter at Brave Wallet tilføjede understøttelse af afskærmede transaktioner i en nylig desktop-opdatering, så brugerne kunne købe, sende og modtage den privatlivsfokuserede krypto direkte i browseren. Funktionen vil snart blive udvidet til Android og iOS.