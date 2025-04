Kryptour LATAM: Honduras advarer mod Bitcoin, mens Argentina omfavner lithium-tokenisering

Latinamerikas udviklende kryptolandskab er vidne til en skarp divergens i politik.

Mens Honduras fordobler sine advarsler mod kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum, omfavner Argentina blockchain-innovation ved at gå videre med lithium-tokenisering og indføre nye regler for udbydere af virtuelle aktiver.

Honduras centralbank bekræfter igen modstand mod kryptoadoption

Copy link to section

Honduras centralbank (BCH) har endnu en gang givet udtryk for sin faste holdning mod brugen af ​​kryptovalutaer.

I en frisk offentlig meddelelse advarede banken borgerne om den høje volatilitet og risici forbundet med digitale aktiver såsom Bitcoin, Ethereum og Litecoin og understregede, at disse ikke er lovligt betalingsmiddel under Honduras lov.

I en erklæring på sociale medier præciserede BCH, at kryptovalutaer opererer uden for landets juridiske og finansielle systemer, og at det hverken understøtter eller garanterer transaktioner, der involverer dem.

“Investering i kryptovalutaer sker på egen risiko,” advarede banken og opfordrede folk til ikke at investere mere, end de har råd til at tabe.

Denne gentagelse følger tidligere advarsler, herunder en udstedt under BCH’s 70-års jubilæum, som understregede, at Lempira fortsat er den eneste lovlige valuta i Honduras.

BCH understregede, at det er den eneste institution, der er autoriseret til at udstede lovligt betalingsmiddel, og at den ikke regulerer eller fører tilsyn med nogen form for virtuelle valutaer, der bruges til betaling eller investering.

Bankens fornyede forsigtighed afspejler bredere bekymringer i regionen om kryptovalutaernes spekulative karakter og deres potentiale til at destabilisere lokale økonomier.

Argentina fremmer lithium-tokenisering med blockchain-integration

Copy link to section

I modsætning til Honduras’ skeptiske tilgang accelererer Argentina sit fremstød for blockchain-innovation.

Landet gør betydelige fremskridt med lithium-tokenisering gennem et partnerskab med Atómico 3, en virksomhed, der fokuserer på at anvende blockchain til råvarestyring.

Initiativet har til formål at forbedre sporbarhed, ansvarlighed og tillid til Argentinas lithiumforsyningskæde.

Hvert AT3 Commodity Token vil blive understøttet af faktiske lithiumreserver udvundet fra Salar de Mogna-regionen i San Juan-provinsen.

Disse tokens vil blive udstedt på en blockchain hovedbog for at give gennemsigtighed og verificerbarhed gennem hele minedrift og eksportprocessen.

Atómico 3 har lovet at opfylde produktionsforpligtelser i de næste ti år og bruge smarte kontrakter til at distribuere indtægter til token-indehavere baseret på lithiummarkedspriser.

Når den operationelle cyklus er afsluttet, vil tokens blive indløst og permanent fjernet (brændt) fra cirkulation.

Flytningen ses som et modigt skridt i at bruge digitale aktiver til at bygge bro mellem traditionelle industrier med nye teknologier, især inden for sektorer som batteriproduktion og elektriske køretøjer.

Der er udgivet et detaljeret whitepaper, der skitserer projektets omfang, overholdelse af lovgivning og potentiale for international handel.

Argentina introducerer ny kryptoreguleringsramme

Copy link to section

Den 21. marts afslørede Argentinas National Securities Commission (CNV) en lovgivningsramme for Virtual Asset Service Providers (VASP’er). Annonceringen kom under en velbesøgt begivenhed med interessenter fra fintech- og kapitalmarkedssektoren.

CNV bekræftede godkendelsen af ​​den generelle resolution nr. 1058, udviklet gennem offentlig høring, som formelt udpeger CNV som tilsynsorganet for VASP’er i henhold til lov nr. 27.739.

Embedsmænd understregede, at den nye ramme er tilpasset internationale standarder, herunder dem fra Financial Action Task Force (FATF).

Med denne udvikling positionerer Argentina sig selv som en regional leder inden for integration af blockchain-teknologi og kryptoregulering, mens Honduras fortsat er forsigtig – hvilket understreger de divergerende veje, latinamerikanske lande tager på digitale aktiver.