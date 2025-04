De asiatiske markeder styrtdykker, da Trumps tariffer udløser frygt for global recession

Japans finansmarkeder fik et alvorligt hit mandag, da Nikkei-aktiens gennemsnit faldt med næsten 9 % tidligt i handelssessionen, hvilket afspejler voksende bekymring over en told-induceret global recession.

Indekset faldt så meget som 8,8 % til 30.792,74, dets laveste niveau siden oktober 2023, og handlede ifølge Reuters med 7,3 % til 31,318,79 fra 0034 GMT.

Alle 225 komponentaktier i indekset var i rødt, hvilket signalerede udbredt panik.

Det bredere Topix sank 8% til 2.284,69, mens et Topix-indeks for bankaktier faldt så meget som 17,3%, og senere faldt til et fald på 13,2%.

Banksektoren er blevet hårdest ramt og styrtdykkede med op til 30 % i løbet af de seneste tre sessioner, hvilket understreger alvoren af ​​frasalget i japanske aktier.

Globale handelsspændinger eskalerer med gengældelsestakster

Copy link to section

Uroen strækker sig ud over Japan, hvor de asiatiske markeder falder i takt med, at frygten for en global handelskrig intensiveres.

Kinas priser på uædle metaller faldt i mandags, hvor kobberpriserne faldt til et lavt niveau på mere end tre måneder.

Den mest handlede kobberkontrakt på Shanghai Futures Exchange faldt 7% til 73.640 yuan pr. ton fra 0138 GMT, mens London Metal Exchange’s benchmark tre-måneders kobber faldt 1,9% til $8.614,5 pr. ton.

Kina gengældte fredag ​​ved at indføre en told på 34 % på alle amerikanske varer med virkning fra den 10. april efter Trumps told på 34 % på de fleste kinesiske varer.

Andre metaller, herunder aluminium, zink, bly, nikkel og tin, oplevede også betydelige fald på begge børser, hvor handlende citerede bekymringer over en handelskrig, der hæmmer den globale økonomiske vækst.

Lande kæmper for at reagere på toldregimet.

Taiwans præsident, Lai Ching-te, tilbød i søndags nultold som et forhandlingsgrundlag og lovede at fjerne handelsbarrierer og øge amerikanske investeringer.

Israels premierminister Benjamin Netanyahu planlægger at søge fritagelse for en told på 17 % under et mandagsmøde med Trump.

En indisk embedsmand indikerede ingen øjeblikkelig gengældelse for en tarif på 26 %, med forhandlinger i gang om en potentiel aftale.

I Italien lovede premierminister Giorgia Meloni, en Trump-allieret, at skærme virksomheder, der er ramt af en planlagt 20% told på EU-varer, selvom italienske vinproducenter på en messe i Verona rapporterede om aftagende forretning og frygtede varig skade.

Indiske markeder forbereder sig på et kraftigt fald

Copy link to section

Indiens finansielle markeder mærker også pres, med benchmark Nifty 50 klar til at åbne kraftigt lavere på mandag.

GIFT Nifty futures handlede til 22.089 kl. 7.55 IST, hvilket tyder på et fald på 3,6 % fra fredagens lukning på 22.904,45.

Abhishek Goenka, administrerende direktør for India Forex and Asset Management, advarede om, at de seneste lavpunkter omkring 21.800 kan blive testet igen, med henvisning til tarifferelateret usikkerhed.

Nifty 50 er allerede faldet omkring 13 % fra sin rekordhøjde i slutningen af ​​september, drevet af aftagende indtjening, vækstbekymringer og en udenlandsk eksodus på 27 milliarder dollar.

Indiens centralbank forventes generelt at sænke renten med 25 basispoint i forventning om en mere støttende pengepolitik, da toldsatser truer den økonomiske stabilitet.

En embedsmand i finansministeriet bemærkede, at Indiens forventede vækst på 6,3-6,8% for regnskabsåret 2025-2026 forbliver opnåelig, hvis oliepriserne forbliver under $70 pr. tønde på trods af globale forstyrrelser.