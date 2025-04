Venezuelas inflationskrise forværredes i marts 2025, hvor forbrugerpriserne steg med 13,1 % på en enkelt måned, ifølge Venezuelan Finance Observatory, en uafhængig overvågningsgruppe.

Springet føjer til en allerede alarmerende årlig inflationsrate, som er steget med 19 procentpoint for at nå op på svimlende 136 %.

Kerneinflationen – eksklusive ustabile fødevare- og servicepriser – klarede sig endnu værre og steg til 140 %, hvilket understreger alvoren af ​​det økonomiske sammenbrud, landet står over for.

Bolívar devaluering

Bolívaren, Venezuelas nationale valuta, mistede 13 % af sin værdi over for den amerikanske dollar i marts, hvilket forstærkede den finansielle uro.

Den fortsatte depreciering tyder på en stærk uformel dollarisering af økonomien, hvilket begrænser regeringens politiske muligheder.

Det kraftige fald i bolívaren signalerer også øget sårbarhed i betalingsbalancens løbende poster, hvilket lægger pres på et allerede skrøbeligt økonomisk miljø.

Efterhånden som inflation og valutaustabilitet eskalerer, advarer eksperter om, at Venezuela kan stå over for endnu dybere økonomisk destabilisering i de kommende måneder.

Stigende priser rammer nøglesektorer

Venezuelanske familier mærker virkningen af ​​inflation på tværs af vigtige varer og tjenester.

I marts 2025 registrerede husholdningsapparater en kraftig prisstigning på 16,7 %.

Tjenesterne oplevede dog de mest dramatiske stigninger, hvor gaspriserne steg i vejret med 56 %, og sanitetstjenesterne steg med 17 %.

Priserne på mad og ikke-alkoholholdige drikkevarer steg også med 14 % i forhold til måneden før.

Disse udbredte stigninger presser leveomkostningerne endnu længere uden for rækkevidde for almindelige venezuelanere.

Hvorfor er Venezuelas inflation ude af kontrol?

Økonom Aldo Contreras påpegede, at Venezuelas inflation steg til 13,1 % i marts efter et hop på 12,8 % i februar, hvilket resulterede i en alarmerende år-til-år inflation på 136 %.

I en tale til Invezz understregede Contreras, at en central drivkraft for inflation er Venezuelas centralbanks mangel på gennemsigtighed, da den ikke har frigivet officielle inflationsdata siden oktober 2024.

Denne uigennemsigtighed fremmer markedsskepsis og øger økonomisk usikkerhed, hvilket gør det sværere for virksomheder og investorer at planlægge fremad.

En anden væsentlig faktor bag den løbske inflation er den eksplosive vækst i den monetære likviditet. I 2025 er likviditeten steget med 21,72 %, hvilket tyder på, at regeringen trykker penge for at dække sit finanspolitiske underskud, hvilket yderligere fremmer inflationspres.

Samtidig kæmper Venezuela med et alvorligt fald i olieindtægterne, hvilket yderligere belaster de offentlige finanser og øger frygten for en dybere recession.